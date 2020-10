Wallendorfer Porzellanformenschatz kommt in Egelsdorf unter

Als Jens Walter, Beauftragter für die Thüringer Porzellankultur und ehrenamtlicher Koordinator im Auftrag der Stiftung Leuchtenburg Anfang Oktober in dieser Zeitung einen dramatischen Appell zur Rettung des Thüringer Porzellangedächtnisses startete, hatte er schon die Hoffnung, es mögen helfen. Dass Yvonne Neubeck-Aslan, Künstlerin und Galeristin in Egelsdorf beim Zeitung lesen sich von dem Aufruf angesprochen fühlen würde und dann kurz entschlossen ihren Eltern das Kopfnicken abluchste, 320 Kisten in einem der Fabrikgebäude einzulagern, war dann doch schon als glückliches Zusammentreffen zu bezeichnen.

Wie die Zukunft der Formen aussieht, ist noch nicht entschieden

In den Räumen der Galerie „Kunst in der Fabrik“ auf einem zum größeren Teil stillgelegten Fabrikgelände bekommen die Formen eine neue sichere Heimat. Sie gehören zum Wallendorfer Formenschatz. Der lag bis vor kurzem noch in den verlassenen Hallen der ehemaligen Weimarer Porzellanmanufaktur in Blankenhain. Dort aber müssen sie schnell weg, das Gebäude ist verkauft.

Doch mit den Räumen allein war es nicht getan, irgendwie mussten die Formen – 320 Kisten, jede so groß und mindestens so schwer wie drei Euro-Paletten – ja auch auf die Berge zwischen Rinne- und Schwarzatal. Und wieder hat Yvonne Neubeck-Aslan einen guten Draht zu einem hiesigen Bauunternehmer. Sascha Jahn übernahm kostenlos den Transport der Kisten von Weimar nach Egelsdorf.

„Dank dem privaten Engagement dreier Persönlichkeiten – einer Galeristin und Künstlerin, einem Unternehmer, einem Porzellanliebhaber – sowie der Stiftung Leuchtenburg können diese Formen nun gerettet werden“, freut sich auch Ilka Kunze, Marketing-Fachfrau vom Verein Thüringer Porzellanstraße mit Sitz in Seitenroda. Und Jens Walter weist auf ideellen Werte in dieser Einlagerungsaktion hin. Ein echter Schatz, war doch der Wallendorfer Betrieb in der DDR einer der innovativsten und qualitativ hochwertigsten Betriebe für zeitgenössisches Figurenporzellan sowie hochwertiges Zier- und Gebrauchsporzellan. Bedeutende Modelleure, Designer und Bildhauer gestalteten herausragende Porzellankunst in teilweise sehr kleinen und exklusiven Auflagen für die Wallendorfer Porzellanmanufaktur. Oft genug Meilensteine, und das auch heute noch, im Design zu Zeiten der DDR. Unter den Kisten befinden sich 14 ganz besonders wertvolle Formen der Figuren von Emil Paul Börner. Der Maler, Bildhauer und Medailleur arbeitete ebenfalls für die Meissener Porzellanmanufaktur sowie die Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur.

Wie die Zukunft der Formen aussieht, ist noch nicht entschieden. Jens Walter würde sehr gern alle früheren Formen, die durch seinen Einsatz gesichert wurden, in einer Stiftung für Thüringer Porzellankultur zusammenfassen und kann sich vorstellen, dass diese Stiftung nicht nur Vergangenheit bewahrt, sondern womöglich die Formen auch noch jetzt für besondere Einzelstückanfertigungen an heutige Porzellanfirmen verliehen werden könnten.

Derweil freut sich Yvonne Neubeck-Aslan darüber, dass sie mit der Einlagerungsaktion auch die Aufmerksamkeit auf ihre junge „Galerie in der Fabrik“ gelenkt hat, in der sie nicht nur eigene Bilder ausstellt, sondern auch befreundeten Künstlern Präsentationsplattform bietet.

Zum Beitrag Wir sind das Porzellanland und nicht Sachsen