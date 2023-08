Wandertag zur Steinbachsmühle in Gräfenthal

Gräfenthal Kinder des Gräfenthaler Kindergartens “Blumenwiese“ machen einen Wandertag mit dem Ziel die einheimische Steinbachsmühle zu entdecken.

Begleitet von ihren Erziehern laufen die 19 Kinder auf ihren kurzen Beinen quer durch Gräfenthal, um eine historische Mühle zu erkunden. Begrüßt werden sie vom Eigentümer und Hobbymüller Johannes Eckert. Unterhaltsam zeigt er den Kindern das Mehl und erläutert ihnen wie es entsteht. Dabei gewährt er den kleinen aufmerksamen Zuhörern Einblicke in die historische Technik der Mühle.

Alle waren beeindruckt von der alten Mechanik, wenn auch das eine oder andere Kind feststellen musste, das das Wasserrad fehlt. Aber auch dies wusste Eckert zu erklären, wurde doch 1941 das Wasserrad durch eine Turbine ersetzt. Nach fast einer Stunde mussten die Kinder aber schon zurück, denn das Mittagessen wartete.

Nach 25 Jahren wieder Mühle in Betrieb genommen

Am Pfingstmontag diesen Jahres, anlässlich des Mühlentags, wurde erstmals wieder öffentlich gemahlen. Nachdem mit dem Ableben des letzten Müllers Wilhelm Kettner 1998 der Mahlbetrieb endgültig eingestellt wurde, gelang es nun seinem Enkel Johannes Eckert nach jahrelangen Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten am Gebäude und an der Mahltechnik, zu diesem Anlass alles öffentlich zu präsentieren. Dabei wurde fast eine halbe Tonne Roggen und Dinkel gemahlen. Nicht nur, dass das Mehl erworben werden konnte, es wurden vor Ort auch 185 Brote gebacken und im Rahmen des Mühlentages verkauft. Dabei würde dieses Jahr wahrscheinlich noch ein weiteres Jubiläum anstehen. Vermutlich 1698 wird die Steinbachsmühle zum ersten Mal erwähnt.

Nach der Familie Weiß, die die Mühle fast 100 Jahre besaß, geht die Steinbachsmühle 1904 mit Gustav Kettner in den Familienbesitz über, so dass im kommenden Jahr auf 120 Jahre Familientradition zurückgeblickt werden kann. Dabei schaut Johannes Eckert aber auch in die Zukunft. So sind im Herbst Projekttage zur gesunden Ernährung mit der Grundschule angedacht, aber auch die Sanierung des Gebäudes muss weitergehen. Und ein „riesengroßes Ziel ist die Wiederinbetriebnahme der Wasserkraft“ so Johannes Eckert.