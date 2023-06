Warnstreik bei Vattenfall Wasserkraft in Hohenwarte

Hohenwarte. Kernforderungen der Gewerkschaften sind 10 bis 13 Prozent Lohnerhöhung und deutlich mehr Entgelt für Lehrlinge.

Rund 60 Mitarbeiter und Auszubildende der Vattenfall Wasserkraft GmbH in Hohenwarte haben sich am Donnerstag an einem Warnstreik beteiligt, zu dem die Gewerkschaften IGBCE, IG Metall und Verdi aufgerufen hatten und der von 13 Uhr bis zum jeweiligen Schichtende dauerte. Weitere etwa 25 Beschäftigte hätten sich im Pumpspeicherwerk Goldisthal beteiligt, rund zehn im Kraftwerk Bleiloch informierte Betriebsratsvorsitzender Marko Fischer.

Dass in Hohenwarte weniger als die Hälfte der Beschäftigten am Warnstreik teilnahmen, habe wohl an der schwachen Besetzung aufgrund der kurzen Arbeitswoche gelegen, so Fischer. Auch habe man auf jeden Fall einen eventuell benötigten Maschinenbetrieb sichern wollen, um für eine Netzstabilisierung jederzeit bereit zu sein.

Zum Warnstreik war aufgerufen worden, nachdem eine weitere Tarifverhandlungsrunde am Mittwoch ohne Einigung geblieben war. Kernforderungen der Gewerkschaften sind 10 bis 13 Prozent Lohnerhöhung und deutlich mehr Entgelt für Lehrlinge, fixiert jeweils für ein Jahr Laufzeit, und weitere 1000 Euro Inflationsausgleich.

Während letztere von den Arbeitgebervertretern zugesagt wurde, sei deutlich weniger Lohnerhöhung bei 24 Monaten Laufzeit von Vattenfall signalisiert worden. Er und seine Kollegen würden an den höheren Forderungen festhalten, so Fischer. Denn es gehe nicht nur um einen Teuerungsausgleich, sondern auch um die höhere Belastung und Arbeitsintensität nach dem Radikal-Personalabbau der letzten Jahre.