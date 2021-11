Warnstufe Rot in Saalfeld-Rudolstadt voraussichtlich ab Freitag

Saalfeld-Rudolstadt. Am Donnerstag wurden 84 neue Coronafälle durch das Gesundheitsamt des Landkreises gemeldet.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befindet sich gemäß des gültigen Frühwarnsystems des Freistaates Thüringen seit dem 24. Oktober in der Warnstufe 2 (orange), wird jedoch voraussichtlich am Freitag, 5. November, in die Warnstufe Rot wechseln.

Am Donnerstag wurden 84 neue Coronafälle durch das Gesundheitsamt des Landkreises gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts steigt auf 252,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 16,6 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Die Gesamtzahl der infizierten Personen im Landkreis seit Beginn der Pandemie beträgt damit 7864. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet, insgesamt sind bisher 308 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-Cov2-Infektion verstorben.