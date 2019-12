Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum man Zopten keine ruhige Kugel schiebt

Rainer Wohlfarth hat noch etwas Zeit. Am Abend wird es in der Kegelhalle eine kleine Kinderweihnachtsfeier für den Nachwuchs geben. Ohne Frage wird die Kugel munter rollen, er freut sich schon und gießt Kaffee ein. In Zopten haben sie einiges voran gebracht, und er hat seinen Beitrag geleistet. Von 1990 bis in dieses Jahr saß er im Gemeinderat. Früh haben sie verstanden, Grundlagen dafür zu schaffen, dass in Zopten noch junge Leute wohnen. Der Kegler-Nachwuchs, wenn man so will.

Zur Zeit erlebt Zopten einen Kinder-Boom

Im Rahmen der Dorferneuerung haben sie die alte Gaststätte zum Vereinshaus umgebaut. Sogar eine Bühne und eine Bar gibt es darin. Ins Obergeschoss kamen Wohnungen, alle sind vermietet. „Ohne den Umbau wären wir mit den Vereinen nicht vorangekommen“, sagt der 75-Jährige. Die Vereine, das sind der Feuerwehrverein, der Faschingsverein und natürlich der Kegelverein. Sie sind „die tragenden Säulen des kulturellen Lebens im Ort“. Wohlfarth nimmt einen Schluck Kaffee. „Zur Zeit haben wir einen Kinder-Boom“, sagt er stolz. Natürlich sind das die Früchte des Baugebiets „Gutschbach“, das sie vor vielen Jahren ausgewiesen haben. Heute gibt es dort sieben Einfamilienhäuser, darin wohnen junge Leute mit ihren Kindern.

Freilich lief und läuft auch in Zopten nicht alles rund, weiß Wohlfarth. Leerstehende Häuser im Ortszentrum sind die Schattenseite der neuen Häuser im Baugebiet. Durch Zopten führt die vielbefahrene Landesstraße, dicht an den Häuserwänden vorbei rauscht der Verkehr. Wohlfarth wünscht sich schon lange, dass die Hauptstraße durch Zopten umgebaut wird, dass endlich Fußgängerwege gebaut werden, schon wegen der Kinder. Die Debatte um die Straße geht schon seit zehn Jahren, Wohlfarth wird ungeduldig. Er hat selbst zwei Enkel, es sind Zwillingsjungs, um die er sich viel gekümmert hat. Für sie und für alle anderen Kinder im Dorf sagt er definitiv: „Wir brauchen den Bürgersteig!“ Die eine Ecke auf dem Weg zur Bushaltestelle sei regelrecht kriminell gefährlich: „Die Straße muss gebaut werden!“ Dass es bisher nicht gelang, liegt indes auch an Widersprüchen von Anwohnern aus Zopten selbst.

1964 brannte die „Linde“ samt Kegelbahn ab

Auf geht es zur Kegelbahn. „Schon um 1900 gab es das Kegeln bei uns“, sagt Wohlfarth. Die Gaststätte „Zur Linde“ hatte eine Bahn und die SG Einheit Zopten eine Herren- und eine Damen-Mannschaft. Doch als die Gaststätte samt Bahn 1964 abbrannte, waren die Zoptener herausgefordert. Da wurde keine ruhige Kugel geschoben, sondern angepackt. Gemeinsam bauten sie eine neue Kegelanlage, am 7. Oktober 1964 wurde sie eingeweiht, natürlich am „Tag der Republik“. Wohlfarth: „Dadurch erhielt der Kegelsport im Ort einen Aufschwung.“

Noch heute erinnert an der Eingangstür zur überdachten Kegelbahn ein Schild an das „nationale Aufbauwerk“ zum „15. Jahrestag der DDR“. Auf der anderen Seite der Tür ist ein weiteres Schild befestigt. Darauf steht: „Sanierung und Umbau 2012 durch Einheitsgemeinde Probstzella mit Fördermitteln des Landkreises“. Wenn Geld von oben bis nach Zopten fließt, dann wird das dort nicht vergessen.

Zusätzlich zu den Fördermitteln warben die Zoptener Kegler 18.000 Euro an Spenden ein. Auch Wohlfarth, der seit 2009 Vereinsvorsitzender ist und lange Jahre ein Planungsbüro leitete, hat Geld gespendet. So entstanden ein Aufenthaltsbereich und eine Teeküche. „Das lässt sich schon sehen“, findet Wohlfarth.

„Opa sagt, alles über 100 ist schon gut.“

Als wir die Bahn betreten, sind Wolfgang Hähnlein und seine Enkelin Melia schon fleißig beim Training. „Die nächste Kugel legst Du mal schön auf die Mitte“, ruft Hähnlein der Siebenjährigen zu. Die so Angefeuerte macht mit 25 Kugeln erst einmal lässig 88 Holz, ihre Bestleistung liegt bei 116 Holz. Sie erklärt: „Opa sagt, alles über 100 ist schon gut.“

Die Kegel wieder aufstellen muss indes in Zopten niemand mehr. Das macht die Technik. Zu Wohlfarths Zeiten war das noch anders: Als Aufsteller hat er sich bereits als Kind ein paar Pfennige verdient. Jetzt betritt Sebastian eine der beiden Bahnen. Der Elfjährige schiebt die Kugel in die Bahn – und acht Kegel fallen. Ab acht umgeworfener Kegel wird eine Glocke betätigt, stolz zieht seine Mutter Silvia Bock an der Strippe. Schon Sebastians Opa war Kegler, sagt sie. „Von daher passt’s!“