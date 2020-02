Was ist los in Saalfeld-Rudolstadt: Tipps fürs Wochenende

Das kommende Wochenende im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt steht im Zeichen der Entspannung, der irischen Musik und der zeitlosen Klassik. Ob lässig ins Pub ohne Reservierung oder schick in den Meininger Hof: Es gibt sicher für jeden Geschmack etwas. Wir haben einige Veranstaltungshöhepunkte und kleine Ausflugsziele aus dem Landkreis zusammengefasst.

Qigong in den Saalfelder Feengrotten:

Mit Entspannung das Wochenende beginnen: Dazu laden am Freitag die Saalfelder Feengrotten ein. „Aus der langen Geschichte Chinas entwickelte sich eine Praxis zur Harmonisierung von Körper und Geist und zur Stärkung der Lebenskraft (Qi). Weich fließende Bewegungsabläufe, auf Grundlage einer ausbalancierten Körperhaltung, werden achtsam und gleichmäßig ausgeführt. Eine natürliche Atmung stellt sich ein. Körperliche und geistige Inbalancen werden ausgeglichen und die Körperfunktionen wird angeregt. Nachweislich dienen Entspannungsübungen aus dem Qigong der Gesunderhaltung, steigern die Lebensqualität und fördern ein positives Lebensgefühl.“

So wird die Atemreise mit Qigong erklärt und beschrieben. Die Entspannungstrainerin Isa Müller nimmt ihre Gäste im Heilstollen der Feengrotten mit auf eine 45-minütige Entspannungsreise und zeigt verschiedene Atemübungen und -techniken. Anschließend kann noch 30 Minuten unter Tage auf einer Liege geruht werden. Treffpunkt ist am Brunnentempel, Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 03671/550 40. Beginn ist 18 Uhr.

Irish-Music wird geboten in Rudolstadt

Lebhafter geht es am Freitag ab 18.30 Uhr im Letterkenny Irish Pub in Rudolstadt zu. Zu „Live Irish & Scottish Music“ stehen dort die Türen offen. Zu Gast ist Steve Dewar, der die Leute mit seiner Musik – passend zum Stil der Lokalität – unterhalten wird.

Thüringer Symphoniker im Meininger Hof

„Schillernde Klangwelten und starke Rhythmen künden im 5. Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker vom Aufbruch der Moderne“, heißt es in der Einladung der Thüringer Symphoniker. Am Freitag und Samstag, jeweils 19.30 Uhr, im Meininger Hof in Saalfeld stehen Werke von John Adams, Andrew Ball und Igor Strawinsky auf dem Programm.

Die Palette der Klangfarben in den Kompositionen machte Adams Musik nicht nur für den Konzertsaal, sondern auch für Filmregisseure interessant. Oft stehen Landschaftsaufnahmen dabei im Vordergrund. Dieses Durchschreiten von Harmonie- und Rhythmuslandschaften zeichnet sein Werk „Common Tones in Simple Time for Orchestra“ aus. Zwischen unterschiedlichen Welten bewegt sich als Schlagzeuger, Komponist und Pädagoge auch Andrew Beall. In Bealls Konzert für Soloschlagzeuger und Orchester kann der Solist mit virtuosen Figuren auf den verschiedensten Schlaginstrumenten glänzen.

Der Koreaner Bumtae Kim hat sich auf die ernste Musik aus den USA spezialisiert. Er ist seit Frühjahr 2016 Erster Schlagzeuger der Thüringer Symphoniker und erstmals als Solist in einem ihrer Sinfoniekonzerte zu erleben. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Chefdirigent Oliver Weder.

Karten für das 5. Sinfoniekonzert sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters sowie telefonisch unter 03672/42 27 66 und über die Homepage des Theaters erhältlich.

Siebdruck-Workshop in Rudolstadt

„Wildbrett goes Kunstwerkstatt“ heißt es diesen Samstag ab 14 Uhr in der Alten Wache Rudolstadt bei einem Workshop der Kunstwerkstatt. Im Dekorworkshop gibt es Siebdrucke auf Porzellan. Die Ausgangsidee ist, dass die Kunstwerkstattküche neuen Glanz bekommen soll. Angefangen wird mit einem Sortiment Tassen. Es steht Weißware aus Thüringer Produktion zur Verfügung.

Verwendung finden Dekore aus dem Fundus des hier beheimateten Projektes Wildbrett. Nach einer kurzen Einführung in porzellantypische Dekortechniken, Erläuterungen zu den vorgefertigten Siebdrucken und ihrer Übertragung auf das Porzellan, kann individuell aber mit fachkundiger Begleitung dekoriert werden.

Ein buntes Sortiment unverwechselbarer Einzelstücke für die Alte Wache soll entstehen – wovon das ein oder andere auch in die Küche des Gestalters wechseln darf.

Mauerfall-Komödie im Stadthaus Rudolstadt

Die Autoren Karsten Laske und Steffen Mensching schildern die Vorgänge rund um den Mauerfall von beiden Seiten des „antifaschistischen Schutzwalls“ in der Komödie „Hilfe, die Mauer fällt!“. Im Zentrum steht Konrad Polauke. Der Blumenhändler aus Berlin-Steglitz reist seit Jahren regelmäßig nach Ost-Berlin, weniger um Mokkafix-Kaffee zu schlürfen und Goldbroiler zu zerrupfen, mehr wegen der geschäftlichen und geschlechtlichen Beziehungen, die er dort unterhält. Als im Sommer 1989 Tausende DDR-Bürger über die ungarisch-österreichische Grenze die Flocke machen oder über Prager Botschaftszäune klettern, spürt der Florist Gefahr im Verzug. Soll sein florierendes Geschäftsmodell durch den Flüchtlingsansturm nicht den Bach runter gehen, muss er handeln. Polauke fährt in die Hauptstadt der DDR mit der festen Absicht – und ganz im Stile Udo Lindenbergs –, im Gespräch mit „Honi“ einiges im Nachbarland geradezurücken. Beginn am Samstag ist 19.30 Uhr im Theater im Stadthaus Rudolstadt.

80er-Jahre-Mugge in den Rudolstädter Saalgärten

Eine musikalische Zeitreise in das Jahrzehnt der Popmusik gibt es am Samstag ab 21.30 Uhr in den Saalgärten in Rudolstadt. Die Musik umfasste ein Spektrum an Musikgenre wie New Wave, Synthie-Pop, NDW, Hard Rock und Hip-Hop. DJ Holloh wird die Hits dieser Zeit auflegen, und im Café präsentiert DJ Martin die musikalische Bandbreite von Depeche Mode.

