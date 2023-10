Was macht den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt attraktiv?

Saalfeld. Bürgerbefragung unter dem Motto „Miteinander Zukunft gestalten“ startet.

In der kommenden Woche startet die neue Bürgerbefragung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. 8400 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger des Landkreises bekommen Post vom Landrat, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt.

„Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Beratungs- und Unterstützungsangebote im Landkreis weiterhin attraktiv und bedarfsgerecht gestalten!“ so Landrat Marko Wolfram (SPD) in dem Anschreiben an die Landkreisbevölkerung. „Ich freue mich, wenn viele Menschen die Chance nutzen, uns so ihre Bedürfnisse direkt mitzuteilen.“

Es ist die zweite Bevölkerungsbefragung und die erste nach dem Ende der Corona-Pandemie. In der neuen Befragung gelte es herausfinden, welche Angebote in der Vergangenheit genutzt wurden und auf welche sie aktuell zurückgreifen oder welche Hürden dabei möglicherweisebestehen. Den Organisatoren geht es auch um die unterschiedlichen Sichtweisen der Bevölkerung zum Leben in der Region. Worin besteht die Attraktivität im Wohnort und dem Landkreis und welche Zukunftsorientierung haben die Menschen.

Mit der Beantwortung des Fragebogens leisten die Bürgerinnen und Bürgereinen wertvollen und wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Angebote im Landkreis im Bereich der Familienförderung und der Verbesserung der Teilhabechancen. red