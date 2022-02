Was man um 1800 in Rudolstadt las

Rudolstadt. Goethe-Gesellschaft Rudolstadt lädt zu Vortrag über Bestseller-Romane der Goethezeit

Erstmalig gelingt es im späten 18. Jahrhundert einigen Schriftstellern und Autoren, allein vom Verkauf ihrer Bücher zu leben. Ihre Namen sind heute kaum mehr bekannt. Zu diesen Vielschreibern gehören u. a. Carl Gottlob Cramer, Christiane Benedikte Naubert und Christian August Vulpius, die bei den Rezensenten ihrer Zeit kaum mit Lob bedacht wurden, dennoch aber höchste Absatzzahlen erreichten.

Sie verbanden oft historische Ereignisse mit erfundenen privaten Geschichten und trafen so den Geschmack des großen Publikums. Erinnert sei hier an „Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann“ von Christian August Vulpius.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tobias Zober leitet die Historische Bibliothek der Stadt Rudolstadt. Er stellt in seinem Vortrag die Biographien und Werke einiger Autorinnen und Autoren aus dieser „zweiten Reihe“ jener Epoche vor. Er geht unter anderem der These nach, dass sich auch Goethe und Schiller gelegentlich von diesen Werken inspirieren ließen. Tobias Zober berichtet über das Lese- und Ausleihverhalten der Rudolstädter um 1800. Der Vortrag findet am 16. Februar ab 16 Uhr in der Historischen Bibliothek im Alten Rathaus statt, wo man auch die hier aufbewahrten Exemplare dieses Genres betrachten kann.

Mittwoch, 16. Februar, 16 Uhr, Altes Rathaus Rudolstadt