Was tun, wenn ein Katzhütter Bargeld braucht?

Katzhütte. Aller Widerstand war vergebens. Seit das Jahr 2021 begonnen hat, gibt es in Katzhütte kein Bargeld mehr. Zumindest keines, das man mit einer entsprechenden Chipkarte aus einem Geldautomaten ziehen könnte. Die letzte diesbezügliche Möglichkeit, ein Gerät der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, ist zusammen mit der Schließung der Filiale als solche zwar noch dinglich vorhanden, aber sein Display ist ausgeschaltet.

Das kommunale Kreditinstitut bietet seinen Kunden als Ersatz für die Filiale an, telefonisch Überweisungen zu tätigen, falls das schon länger verfügbare Online-Banking nicht in Frage kommt. Inwieweit die bei früheren Filialschließungen praktizierte Lösung eine für Überweisungsträger bestimmten Briefkastens nun praktikabel ist, war zuletzt in Gemeinderat Katzhütte umstritten. Immerhin sei wohl die damals als Minimal-Ersatz geforderte Lösung, in den Räumen des Herrenhauses Beratungsangebote der Sparkasse zu offerieren, durch Abschluss eines Mietvertrages nachgekommen worden, war zu hören.

Doch Bargeld ist auch dort natürlich nicht zu haben.

Das soll es immerhin für betroffene Sparkassenkunden per Bargeld-Lieferservice nach Hause geben, für ein halbes Jahr lang sogar gebührenfrei.

Neben Sparkasse hat auch die Volksbank schon Filialen geschlossen



Der Druck auf die Kreditinstitute, sich aus der Fläche zurückzuziehen und dazu Standorte für unrentabel zu erklären, ist nicht neu. Schon die Sparkassenfiliale in Mellenbach wurde diesem Trend geopfert, talabwärts in Sitzendorf schloss die Filiale zum Jahresende ebenfalls, immerhin blieben Geldautomat und Auszugsdrucker bis auf weiteres in Betrieb.

Auch andere regionale Kreditinstitute haben die Region schon verlassen. Die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt etwa schloss 2017 die Filiale in Meuselbach. Ebenso wie jetzt halfen damals weder Unterschriftensammlungen noch das Insistieren und Verhandeln der damals noch eigenständigen Gemeinde Meuselbach-Schwarzmühle.

Die eigene Sparkasse kommt erst auf Rang 5



Was aber bleiben für Möglichkeiten, wenn Bargeld zum Bezahlen weiter unabdingbar ist? Wer die Geldautomatensuche aller Sparkassen im Internet besucht, bekommt eine Reihe von Alternativangeboten. Geht es wirklich nur um Scheine, dann greift der Sparkassenverbund, kosten auch Abhebungen an Geldautomaten anderer Sparkassen keine Gebühr. Doch zu Fuß könnte sich manche Alternative zum Halbtagsausflug hinziehen. Die nächste Alternative liegt in Großbreitenbach (Ilm-Kreis), gehört zur Kreissparkasse Arnstadt-Ilmenau und ist mit 4,4 Kilometern Entfernung angegeben. Die nächste Alternative führt in die Hauptstraße 37 in Masserberg, gehört zur Kreissparkasse Hildburghausen und wird mit einer Distanz von 6,14 Kilometern angegeben. Die nächsten Alternativen liegt ebenfalls außerhalb der Landkreisgrenze und zwar in Neuhaus, in der Sonneberger Straße 2 (7,87 Kilometer) und der Eisfelder Straße 44 (8,08 Kilometer) und gehören der Kreissparkasse Sonneberg. Erst an fünfter Stelle der Alternativen liegt - entfernungsmäßig die einzige in der Schwarzatalregion verbliebene Filiale der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt am Markt 5 in Oberweißbach mit einer angegebenen Distanz von 8,12 Kilometern.

Bank-Alternativen billiger, aber auch ohne lokalen Geldautomat

Vereinzelt wurde in Parlamentsdiskussionen nach Bekanntwerden der Schließungspläne darauf hingewiesen, dass man nach so viel weniger Service auch einen Wechsel des Kreditinstitutes ins Auge fassen könne. Für die Bargeldbeschaffung und einen Filialsitz freilich ist das nicht von Belang denn auch keine andere Bank ist näher am Kunden im Schwarzatal.

Dafür gäbe es Sparmöglichkeiten bei der Kontoführung. Gehaltskonten ab 700 Euro Geldeingang monatlich führt beispielsweise die Direktbank ING ohne monatliche Grundgebühr, und mit ihnen kostet die Bargeldabhebung an den erwähnten Geldautomaten ebenfalls nichts extra.

Und auch bei der spätestens seit der Corona-Pandemie deutlich naheliegenderen, kontaktlosen Bezahlung auch mit Smartphone und Smartwatches soll sich etwas tun. Die Sparkasse selbst hatte angekündigt, alle Händlern im ländlichen Raum, die auf ein solches System umsteigen wollen, unterstützen zu wollen.