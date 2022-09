Was zum Denkmaltag in Saalfeld-Rudolstadt los ist

Der Männerchor Unterwirbach im Dauereinsatz: Nach dem musikalischer Auftritt zum Zwetschenfest in Zeigerheim waren die Sangesfreunde gemeinsam mit Bürgern des Ortes eine Woche später mit Reinigungsarbeiten in der Sankt Gangolf-Kirche in Unterwirbach beschäftigt. Zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag zeigt der Chor dort auch sein Können.