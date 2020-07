Königsee. Die Stadt Königsee hat Bewässerungssäcke an Bäumen anbringen lassen.

Wasser für Königsees Straßenbäume

Die Landstadt Königsee sorgt sich um die Bewässerung für das städtische Grün, insbesondere die unter Trockenstress stehenden Bäume. Am Markt, hinter dem Rathaus und am Dr.-Max-Näder-Platz wurden in den vergangenen beiden Tagen durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes Bewässerungssäcke angebracht.

„Diese Bewässerungssäcke werden um den Baumstamm herum gelegt und mit einem Reißverschluss zusammengehalten. Anschließend werden sie mit Wasser befüllt. Das Wasser wird nun langsam an das Erdreich abgegeben und durchfeuchtet dieses kontinuierlich bis an die Wurzeln der Pflanze“, so Pressesprecherin Anne Baum.

Der Bauhof beobachtet nun, wie schnell die Säcke Nachschub benötigen und will weitere Bewässerungssäcke an weiteren Bäumen anbringen.