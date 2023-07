Die Schwarza in der Ortslage Sitzendorf: Wasserentnahme ist ab sofortverboten.

Wasserbehörde Saalfeld-Rudolstadt: Was nach dem Verbot zur Wasserentnahme noch erlaubt ist

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fällt trocken: Grund sind niedrige Wasserstände und ausgetrocknete Böden

Seit Samstag, 8. Juli, gilt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Wasserentnahmeverbot aus den Gewässern im Landkreis. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde im Amtsblatt vom Freitag, 7. Juli, und auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Damit ist die Entnahme von Wasser aus Bächen, Flüssen, Seen, Teichen und Quellen mittels einer Pumpvorrichtung zur Bewässerung und zum Befüllen von Wasserbecken und Wasserspeichern untersagt. Das Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen aus Bächen, Flüssen, Seen, Teichen und Quellen ist weiterhin erlaubt. Erlaubt ist auch das Tränken von Vieh.

Für die Dauer der Allgemeinverfügung bis 31. Oktober werden auch bestehende wasserrechtliche Erlaubnisse, die eine Wasserentnahme zulassen, befristet widerrufen. Über Ausnahmen entscheidet die untere Wasserbehörde auf Antrag im Einzelfall.

Zu wenig Wasser für Fischeund Kleinstlebewesen

Wie bereits 2022 gilt das Verbot nicht für die Saale, da aufgrund der Wasserabgabe aus der Talsperre Hohenwarte mit mindestens sechs Kubikmetern pro Sekunde ausreichend Wasser in der Saale fließt. „Die Maßnahmen dienen dem Schutz unserer Tier- und Pflanzenwelt und damit auch unserer eigenen Lebensgrundlage“, so Landrat Marko Wolfram. „Es sollte für jeden selbstverständlich sein, sich daran zu halten.“ Mit den Maßnahmen soll bei der anhaltenden Trockenheit die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern vor größeren Schäden bewahrt und eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung gewährleistet werden.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises hat sich zu den Maßnahmen entschlossen, nachdem sich in den oberirdischen Gewässern des Landkreises sehr niedrige Wasserstände eingestellt hatten. Die geringen Niederschlagsmengen in den Monaten Mai und Juni sowie der anhaltenden Bodentrockenheit haben zu mangelnden Anreicherung der Gewässer durch Bodensickerwasserzuflüsse und Grundwasserzuflüsse geführt. Damit ist der lebensnotwendige Mindestwasserabfluss für Fische, Kleinstlebewesen und Pflanzen nicht mehr flächendeckend gewährleistet.