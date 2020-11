Wasserwandern an der Saale soll möglich bleiben

Der Aufschrei der Sportler und Touristiker war nicht zu überhören: Nachdem im Sommer das Zeisswehr in Saalfeld fertiggestellt wurde, begann eine Diskussion um die Befahrbarkeit beim Wasserwandern. Besonders für ungeübte Kanufahrer stellen die Sohlgleiten, die in den vergangenen zwei Jahren an Stelle von Zeisswehr und Teilewehr in Saalfeld sowie Volkstedter Wehr in Rudolstadt entstanden sind, nach Ansicht des Kanuverbandes ein großes Problem dar. Die Angelvereine wiederum freuen sich, dass sich die neuen Wehre positiv auf die Fischpopulation auswirken.

Um beide Positionen anzuhören und nach Möglichkeit einen Kompromiss zu entwickeln, hat das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) laut einer Mitteilung des Landratsamtes Ende Oktober zu einer gemeinsamen Sitzung mit Vertretern der Kommunen, des Kanuverbandes Rudolstadt, dem Saalfelder Angelverein und Turbine Hohenwarte geladen. Ziel sei es, die Befahrbarkeit der Saale zu gewährleisten und dabei die wasser- und naturschutzrechtlichen Belange zu beachten. Aus touristischer Perspektive sei es ungünstig, dass auf der Etappe zwischen Eichicht und Rudolstadt sieben Wehre zu überwinden sind, bei denen die Kanus teils mehrere hundert Meter getragen werden müssen. Um diese Abschnitte einfacher zu gestalten, wird zum Beispiel der Bau einer Lorenbahn am Zeisswehr geprüft, mit der das Umtragen erleichtert werden soll. In einer offenen Ideensammlung wurden zudem mobile Bootswagen und Treidelgassen, Bootsgassen in denen das Boot mittels Leine flussabwärts geführt wird, diskutiert. Das Wehr durch die Saalfelder Lache zu umfahren, stellt ebenfalls eine Option dar. Allerdings handelt es sich hier um ein sensibles Schon- und Aufzuchtgewässer, in das seit diesem Jahr über einen Zeitraum von drei Jahren 3000 junge Äschen eingesetzt werden. Welche Maßnahmen an welchem Wehr letztlich umgesetzt werden können, wird weiter in der lokalen Arbeitsgruppe beraten. Für das Göritzmühlenwehr, das auch umgebaut werden soll, hat das TLUBN bereits seinen Planer beauftragt, bessere Befahrungsmöglichkeiten für Wasserwanderer zu prüfen.