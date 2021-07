Wechsel an der Spitze des Lions-Clubs Rudolstadt

Rudolstadt Trotz Pandemie setzt der Service-Club Akzente bei der Sanierung von Denkmalen und der Unterstützung sozialschwacher Familien

Dieser Tage führte der Lions Club Rudolstadt-Heidecksburg seine turnusmäßige Präsidentenwahl durch. Im Rahmen dieser Wahl übergab der scheidende Präsident Thomas Krönert, Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken, die Führung der Rudolstädter Lions an Olaf Birkfeld, welcher dem Service-Club bereits seit 2002 angehört. Olaf Birkfeld ist Diplom-Ingenieur, seit Juli 2021 Niederlassungsleiter der HI Bauprojekt GmbH, Niederlassung Rudolstadt und wird das Präsidentenamt nun ein Jahr lang innehaben.

Wenn auch die Aktivitäten des Lions Club und das eigentliche „Clubleben“ bedingt durch die COVID-19 Pandemie stark eingeschränkt waren, ging doch das soziale und ehrenamtliche Engagement weiter. So wurde unter anderem das Anton-Sommer-Denkmal am Nordfriedhof und die Löwenbank im Hain instandgesetzt, die inzwischen zur Tradition gewordene Weihnachtsgeschenkaktion für Kinder in sozialschwachen Familien durchgeführt, die Restaurierung des Schallhauses auf der Heidecksburg finanziell gefördert und das Frauenhaus Rudolstadt finanziell unterstützt, resümierte der scheidende Präsident über seine Amtszeit.