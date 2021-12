Weder Held noch Märtyrer

Thomas Spanier über die Personalie Matthias Lander.

Um es gleich deutlich zu sagen: Matthias Lander kann sagen, was er will und wo er es will. Er kann – wie jeder andere auch – jeden Unsinn verbreiten, solange dies nicht strafrechtlich relevant ist, etwa in Form von Beleidigung, übler Nachrede oder Volksverhetzung. Er kann von „reinem Blut“ schwärmen, die Bundesregierung als „DDR 2.0“ bezeichnen und ihre Politik als „linksfaschistisch“. Das alles ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt, die ein hohes Gut ist. Insofern laufen Vorwürfe, er würde „mundtot“ gemacht, ins Leere.

Die einzige Frage, die sich den Verfassern des Offenen Briefes an den Hospizverein stellt, ist die, ob sich derart öffentlich zur Schau getragenes Gedankengut mit dem verträgt, wofür der Geschäftsführer des Hospizes bezahlt wird. Oder ob es dem Ansehen und Gedanken der Einrichtung, in der Sterbende begleitet werden, schadet. Darauf wird der Verein eine Antwort finden müssen, die sicherlich schwerer fällt, als bei einem Polizeichef oder Schulleiter, die dem Staat qua Amt verpflichtet ist.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie auch immer die Antwort ausfällt: Matthias Lander bleibt das Verdienst, in Saalfeld ein stationäres Hospiz etabliert zu haben. Zum Helden taugt er aber so wenig wie zum Märtyrer. Auch wenn das manche gern hätten. Am Ende bleibt er nur ein Mensch, der Stuss erzählt. Exklusiv hat er das nicht.

„Linksfaschistische Politik stoppen“: Saalfelder Hospiz-Chef gerät schwer unter Druck