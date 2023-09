Wegen Baustellen: Änderungen im Busverkehr in Saalfeld-Rudolstadt

Auf diesen Linien müssen sich Pendler mit Beeinträchtigungen rechnen.

Sperrung B 90 Schaalaer Chaussee

Vom 2. bis 13. Oktober wird die B 90 zwischen dem Kreuzungsbereich Schaalaer Chaussee/Theodor-Neubauer-Straße und Schaalaer Chaussee/Francois-Metterand-Allee voll gesperrt.

Die Kombus- Linien 113 und 120 verkehren laut Umleitungsfahrplänen. Auf den Kombus- Linien 126, 215, 217, 218, 302, 390 sowie Städtedreieck mobil S1, S2 und R entfallen die Haltestellen Rudolstadt, Ärztehaus, Rudolspark und Ankerwerk. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Schillingstraße eingerichtet.





Sperrung L 1145 Oberweißbach – Unterweißbach

Wegen Holzeinschlag wird die L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach vom 4. bis 13. Oktober voll gesperrt. Auf den Kombus- Linien 302, 313, 330, 331, 333, 390 und 453 treten Umleitungsfahrpläne in Kraft. Die Haltestellen Oberweißbach, Brücke und Rudolstädter Straße können nicht bedient werden.

Sperrung Königsee, Am Schiefer

Ebenfalls vom 4. bis 13. Oktober 2023 kommt es im Kreuzungsbereich der Straßen Am Schiefer, Otto-Nuschke-Straße, Lindenstraße und Schwarzburger Straße in Königsee zu einer Vollsperrung. Die Linien 330, 331 und 333 fahren laut Umleitungsfahrplänen. Die Haltestellen in Unterschöbling, Lichta, Aschau und Oberschöbling können nur eingeschränkt bedient werden.





Sperrung Horba

Die Ortslage Horba ist vom 4. Oktober bis 17. November voll gesperrt. Umleitungsfahrpläne treten daher auf den KomBus- Linien 215, 218 und 330 in Kraft.



Sperrung B 88 Etzelbach–Uhlstädt

Vom 16. bis 27. Oktober 2023 erfolgt eine Vollsperrung der B 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt ab Etzelbach/Abzweig Weißen.

Aufgrund dessen verkehren die Linien 121, 122 und 125 laut Umleitungsfahrplänen. Die Haltestelle Uhlstädt, Bahnhof entfällt. red

Weitere Informationen gibt es am Kombus-Servicetelefon 03671/52 51 999 und unter www.kombus-online.eu