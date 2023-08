Wegen Bezug zur Nazi-Zeit: Saalfeld sucht neuen Namen für "Pioniersteg"

Der Ersatzneubau des "Pioniersteges" über die Saale in Saalfeld nähert sich der Fertigstellung. Jetzt sucht die Stadt einen neuen Namen für die Flussquerung, die künftig auch Teil des Saaleradweges werden soll.

Saalfeld Stadtverwaltung bittet um Namensvorschläge aus der Bevölkerung für neu gebaute Saalequerung bei Köditz

Der "Pioniersteg" in Saalfeld, der nach Millionen teurem Ersatzneubau kurz vor der Fertigstellung steht, soll einen neuen Namen erhalten. Verbunden mit der im Herbst geplanten Freigabe sei – analog Carl-Zeiss-Brücke oder Bohlenwandbrücke – eine offizielle Namensgebung, heißt es in einer am Sonnabend verbreiteten Mitteilung der Stadtverwaltung.

Dafür suche die Stadt nach Vorschlägen aus der Bevölkerung. "Bis zum 10. September können die Saalfelderinnen und Saalfelder eigene Ideen zur Namensgebung für die neue Saalequerung an die Stadtverwaltung schicken. Vorschläge per E-Mail an ideen@stadt-saalfeld.de", heißt es in der Mitteilung.

Wechselhafte Geschichte der Saalequerung

Hintergrund ist offenbar die wechselhafte Geschichte der Saalequerung zwischen Köditz und den Saalewiesen unterhalb der Saalfelder Südstadt. Einen Fußsteg gab es an der Stelle als Holzkonstruktion schon seit 1907. Zwei Jahrzehnte später erfolgte ein Neubau durch den "Pioniersturm der Sturmabteilung – SA Saalfeld". Im Jahr 1938, mitten in der Zeit des Nationalsozialismus, erfolgte deshalb die Namensgebung in "Pioniersteg".

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm offenbar niemand Anstoß am Namen des Steges, später brachten ihn viele mit der Pionierorganisation der DDR in Verbindung, wo es Jung- und Thälmann-Pioniere gab. So blieb es auch gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bei dem Namen. Vor zwei Jahren wurden die Planungsleistungen noch "für den Neubau der Brücke Pioniersteg" ausgeschrieben.

Das fast fertige Bauwerk spannt sich neben B 85 und Saalbahn als Stahlkonstruktion mit einem 17-Meter-Pylon über den Fluss. Die Kosten hatten sich zuletzt auf über vier Millionen Euro erhöht.