Wegen Corona nachgeholt: Musikalischer Herbst im Aparthotel Wurzbach

Am Sonntag, 27. September, lädt die Kreissparkasse Saale-Orla zum Herbstkonzert in das Aparthotel „Am Rennsteig“ in Wurzbach ein. Mitglieder des Johann-Strauß-Ensembles Leipzig – unter der Leitung von Anke Rehfeld – werden allen Musikfreunden ein heiteres und beschwingtes Programm bieten, heißt es in einer Mitteilung der Bank.

Eigentlich komme das Johann-Strauß-Ensemble Leipzig immer im Frühling in das Hotel „Am Rennsteig“ nach Wurzbach. Doch durch Corona ist dieses Jahr alles anders.

„Wir hoffen, Sie sind gesund durch diese Zeit gekommen und wir wollen Sie jetzt zu einem Herbstkonzert einladen“, heißt es in der Mitteilung. Das Aparthotel biete genug Platz für das Halten von ausreichend Abstand.

Da für diese Veranstaltung nicht alle Plätze verkauft werden können, soll möglichst der Vorverkauf genutzt werden. Auch die Musiker des Johann-Strauß-Ensembles unter Leitung von Anke Rehfeld an der Violine freuen sich nach der langen Pause auf ein Wiedersehen.

Sie werden bekannte, schwungvolle und heitere Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, aber natürlich vor allem von Johann Strauß, Franz Lehar und deren Zeitgenossen mitbringen.

Die Solisten sind bekannt: Virginia Weidlich, Sopran, und Christoph Schröter, Tenor. Neu dabei ist Alina Gütling aus Wittenberg, Sopran, sie unterstützt das Johann-Strauß-Ensemble bei der Gestaltung von Ausschnitten aus dem „Land des Lächelns “ von Franz Lehar im zweiten Teil des Konzertes. „Freuen Sie sich auf einen heiteren, beschwingten Nachmittag mit unvergessenen Melodien“, heißt es.

Das Konzert beginnt 14.30 Uhr. Einlassbeginn ist 13.30 Uhr. Eintrittskarten sind an der Veranstaltungskasse oder im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla, der Touristinfo Schleiz (Alte Münze) sowie dem Kulturamt Neustadt (Orla) erhältlich. Telefonische Bestellungen werden unter der Hotline 03663/4610 entgegengenommen.