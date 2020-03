Der Eingang zur Isolierstation Innere IV in den Thüringen Kliniken in Saalfeld. Hier liegt seit einer Woche ein mit dem Coronavirus infizierter Mann aus dem Saale-Orla-Kreis.

Saalfeld/Rudolstadt. Der Pandemiestab Saalfeld-Rudolstadt tagte am Montag turnusgemäß. Noch gibt es keinen bestätigten Fall von Coronaviruserkrankung im Landkreis.

Wegen Coronakrise: Kreis Saalfeld-Rudolstadt beschafft zusätzliche Schutzausrüstung

Im Pandemiestab des Landkreises wurde am Montag die aktuelle Lage besprochen. Der Sachstand bei den Untersuchungen sieht so aus, „dass von 36 durchgeführten Abstrichen in drei Fällen das Ergebnis noch aussteht, alle anderen Tests sind negativ ausgefallen“, sagte Peter Lahann, Sprecher des Landratsamtes.

Beim eingerichteten Bürgertelefon betraf ein Großteil der Anfragen Urlaubsangelegenheiten, aber auch Fragen von Arbeitgebern. Der Landrat habe bereits vergangene Woche eine Eilentscheidung zur Beschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung getroffen. Die Bestellungen führt der Brand- und Katastrophenschutz durch.

„Aufgrund der Tatsache, dass es bisher keinen bestätigten Fall von Erkrankung mit dem neuen Coronavirus im Landkreis gibt, wurden keine Festlegungen zu Veranstaltungen getroffen“, bestätigte Lahann. Es obliege dem jeweiligen Veranstalter, hier zu entscheiden. Grundsätzlich sollten Personen mit Grippesymptomen und Fieber aber nicht an Veranstaltungen teilnehmen.