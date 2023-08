Wehlespatzen im Auto der Remdaer Feuerwehr

Remda. Kindergartenkinder aus Remda haben sich eingehend mit der Feuerwehr beschäftigt – und das Projekt gekrönt mit einem Besuch der echten Feuerwehr

Wer kennt es nicht, das Buch „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ mit Löschmeister Wasserhose. Es ist immer noch bei den Kindern beliebt und daraus resultiert das Projekt Feuerwehr im Evangelischen Kindergarten Wehlespatzen Remda. Viele Mütter und Väter sind in der Feuerwehr organisiert, die Kinder wissen darum gut Bescheid. Es wurde gemalt, ein Feuerwehrlied eingeübt und als Höhepunkt besuchten die Kinder und Erzieherinnen die Feuerwehr in Remda. Dort wurde die Gruppe von Feuerwehrmännern begrüßt. Sie konnten sich in die Autos setzen, alles ausprobieren, die Uniformen anziehen und Fragen zur Feuerwehr stellen. Es gab Ausmalblätter zum Thema Feuerwehr und für jedes Kind etwas zu trinken und Gummibärchen. „Wir bedanken uns herzlich bei den freiwilligen Feuerwehrmännern für den tollen Vormittag“, sagt Leiterin Annette Zeiske.