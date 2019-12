Weihnachten in der Notaufnahme in Saalfeld

Das elektronische Bord im Flur der Notfallaufnahme listet die Fälle auf, die draußen im Wartezimmer sitzen. Ein Verdacht auf Wirbelkörperfraktur, Beschwerden nach einer Leistenbruch-OP, ein Sturz auf den Ellenbogen, Immobilität nach Rückenbeschwerden, akute Schmerzen im Brustkorb, die auf einen Herzinfarkt hindeuten könnten. Auf einer Tafel gegenüber haben Schwestern und Pfleger per Hand notiert, welche Fälle demnächst mit dem Rettungswagen angeliefert werden. Kurz vor Mittag am zweiten Weihnachtsfeiertag drängeln sich in der Liegendzufahrt der Station die Fahrzeuge von DRK und Johanniter Unfallhilfe.

Sieben Tage die Woche 24 Stunden dienstbereit

„Ein normaler Feiertagsdienst“, konstatiert Danny Grieser, der seit 15 Jahren als Pfleger in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld tätig ist. 83 Fälle in 24 Stunden weist das Dienstbuch für den ersten Feiertag aus. Es gebe Tage, wo weitaus mehr los ist, aber auch ruhigere. Rund um die Uhr sieben Tage die Woche ist die Zentrale Notfallaufnahme in Saalfeld dienstbereit. „Das sieht unser Versorgungsauftrag so vor, also sichern wir das ab“, sagt Thomas Krönert, Chefarzt der Gefäßchirurgie und ab nächsten Mittwoch zusätzlich medizinischer Geschäftsführer des kommunalen Krankenhauses.

Zwölf Pflegekräfte sind binnen 24 Stunden im Dienst, dazu Oberärztin Ina Bruns, weitere Mediziner und eine Rufbereitschaft im Hintergrund, die je nach Diagnose hinzugezogen wird. Geleitet wird die Klinik seit vielen Jahren von Chefarzt Klaus Merkel. Ob Insektenstich mit Atemnot, ein verschlucktes Hühnerbein oder beliebte Festtagsbeschwerden wie akute Galle oder Bauchspeicheldrüsenentzündung - versorgt wird jeder, priorisiert nach der Art der Beschwerden.

Viele Gründe für längere Wartezeiten

Für nötige Sofortoperationen stehen zwei komplett eingerichtete Operationssäle zur Verfügung. Zur Erstversorgung von Mehrfachverletzten oder polytraumatisierten Patienten steht ein gesondert eingerichteter Schockraum zur Verfügung. Hier wird der Unfallverletzte direkt nach Einweisung durch den Rettungsarzt und Antransport mit Hubschrauber oder Rettungswagen interdisziplinär betreut. „Durch das Vorhandensein aller diagnostischer Möglichkeiten der Notfallversorgung auf einer Ebene und in unmittelbarer Nähe werden Wartezeiten und längere Transportwege auf ein Minimum reduziert“, heißt es auf der Internetseite der Klinik.

Wobei das Minimum schon mal drei Stunden betragen kann, wie Stationspfleger Daniel Klemm einräumt. Er ist stolz auf seine Kollegen, von denen zwölf die neue Ausbildung als Notfallpfleger mit „gut“ und „sehr gut“ absolviert haben. Dann muss er zurück an seinen Arbeitsplatz, weil schon wieder neue Patienten vor der Anmeldung Schlange stehen. „EKG, Röntgen, Laboruntersuchungen - das alles braucht Zeit“, erklärt Chefarzt Krönert, warum die Geduld der Patienten manchmal arg strapaziert wird. Zu Weihnachten kämen auch gerne mal ältere Leute, die es vor Einsamkeit zu Hause nicht aushalten. Die Ersteinschätzung über die Dringlichkeit der Behandlung treffen die Pfleger und Schwestern. „Leute, die sich mit Bagatellbeschwerden an die Notfallaufnahme wenden, verlängern die Wartezeit aller“, appelliert der Mediziner an die Vernunft der Patienten.