Weihnachtlicher Schmuck für Pflanzkübel in Rudolstadt

Der Rudolstädter Boulevard erstrahlt bei Einbruch der Dämmerung durch die schönen Lichterbögen in einem weihnachtlichen Licht. Einzelhändlerin und Vorstandsmitglied des Stadtrings Rudolstadt, Ilona Wenig, war aufgefallen, dass die Pflanzkübel vor den Geschäften in diesem Jahr sehr verwaist aussahen. Daher ergriff sie die Initiative in Zusammenarbeit mit dem Stadtring, dem Citymanagement Rudolstadt und Rudolstädter Bauhof, die Kübel schnell und unkompliziert mit Tannenzweigen, die sie aus ihrem Garten zur Verfügung stellte, zu bestücken. Bürger und Innenstadthändler sind nun aufgerufen, die Zweige weihnachtlich zu schmücken.