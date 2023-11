Weihnachtsaktion der Kolpingfamilie startet dieses Wochenende in Saalfeld und Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt. Kolpingfamilie nimmt Päckchen für Rumänien und die Ukraine entgegen. Wo und wann diese abgegeben werden können.

Die von den Kolpingfamilien im Diözesanverband Erfurt schon seit vielen Jahren organisierte Weihnachtspaketaktion soll auch in diesem Jahr ein Hoffnungszeichen für Menschen in Rumänien und der Ukraine sein. „Mit unseren Spenden möchten wir die Menschen vor Ort in ihrer Not unterstützen und ihnen eine Weihnachtsfreude bereiten“ wird Rita Heinecke in einer Pressemitteilung der Kolpingfamilien in Rudolstadt und Saalfeld zitiert.

Die Päckchen werden entgegen genommen in der katholischen Kirche am Samstag, 18. November, in Bad Blankenburg , von 9 bis 12 Uhr, sowie in Rudolstadt, Alte Str. 70 bei Turmuhrenbau Eger von 9 bis 12 Uhr. Im katholisches Pfarramt Saalfeld, Pfortenstr. 14 können Pakete am Freitag, 17. November von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 18. November, von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden. Um eine Spende für den Transport und den Kauf von Grundnahrungsmitteln wird gebeten. Es werden auch gern Geldspenden entgegengenommen.

Die Handzettel mit Empfehlungen für den Paketinhalt liegen seit Anfang November in den Kirchen aus. Es können in diesem Jahr nur Pakete für Familien gesammelt werden. Diese sollten ungefähr sechs Kilogramm wiegen. „Backzutaten, Kaffee, Süßigkeiten, Reis, Nudeln, Hygieneartikel und Mal -und Spielsachen bereiten immer viel Freude“, so Rita Heinecke. red