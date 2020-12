Weihnachtsmann in Gorndorf gesichtet

Saalfeld-Gorndorf. "Da unten läuft der Weihnachtsmann", schreibt ein junger Mann auf einer sozialen Plattform in die Gruppe "Saalfeld ist meine Heimatstadt und ich liebe sie." Er hängt zwei Beweisfotos an und tatsächlich: ein roter Mantel mit passender Mütze und weißer Bommel und ein dicker, weißer Bart, eine goldene Brille und eine Glocke in der Hand. Der Weihnachtsmann läuft durch die Straßen Gorndorfs.

In Wirklichkeit eine Weihnachtsfrau

Wenn Kinder im Raum sind: Bitte ab jetzt nicht mehr laut lesen.

Der Weihnachtsmann ist in Wirklichkeit eine Weihnachtsfrau. Unter diesem Kostüm steckt Stefanie Staude, die mit einer besonderen Mission unterwegs ist: "Ich will den Menschen eine kleine Weihnachtsfreude machen."

So gut wie kein Autofahrer kann widerstehen, nicht auf die Hupe zu drücken und zu winken. Selbst erwachsene Beifahrer lassen die Scheibe herunter und winken mit vollem Körpereinsatz dem Weihnachtsmann, der immerzu von Kindern umgeben ist. Einige Eltern fragen auch, ob sie Fotos von ihren Kindern gemeinsam mit dem Weihnachtsmann machen dürfen. "Natürlich", und die Tasten werden ausgelöst.

Jedes Kind bekommt etwas aus dem Sack

Jedes Kind darf auch mal in den dicken Leinensack greifen. Darin sind kleine Schokoladenweihnachtsmänner, Hohlkörper und Gebäck – man kann sagen, dass es kleine Gaben von Menschen sind, die den Weihnachtsmann unterstützen wollten. Bereits am Nikolaustag war Stefanie Staude verkleidet unterwegs. "Für mich stand schnell fest, dass ich es wiederholen werde", sagt sie. Freunde, Familie, der Heimat- und Geschichtsverein Gorndorf und die Bäckerei Schöler haben dazu etwas beigetragen.

FFP2-Make unter dem Kostüm

Am Tag vor Heiligabend brachte sie auch Menschen zusammen – gewissermaßen. "Vielen riefen ihren Nachbarn, die auch gerade wegen des Weihnachtsmanns herauskamen, gleich noch ,Fröhliche Weihnachten‘ zu. Einige Male sind mir wirklich Tränen der Rührung über das Gesicht gelaufen", erzählt sie am Abend nach ihrem Einsatz. Gesehen haben das die Kinder aber nicht. Und unter dem Kostüm trug sie außerdem eine FFP2-Maske, wie sie erzählt. "Nicht, dass es Probleme gibt."

Probleme will sie nicht machen, vielmehr ein bisschen Weihnachtszauber in die Stadt bringen in einem Jahr, in dem es keinen Weihnachtsmarkt gibt, auf dem Kinder dem Weihnachtsmann begegnen können, so wie es ihre eigenen in der Vergangenheit taten. Außerdem wolle sie die Kinder belohnen, die in diesem Jahr so tapfer alles mitgemacht haben. „Sie mussten auf so vieles verzichten.“ Ihre eigenen Kinder waren übrigens mit dabei, hielten den Sack mit auf und halfen dem Weihnachtsmann auch mal dabei, etwas aus dem Sack herauszuholen. "Sie freuten sich auch darüber, die Freude der Kinder zu sehen."

Das Kinderlachen war ihr Lohn für die Stunden, die sie auf der Straße im Weihnachtsmannkostüm verbrachte. "Und auch die älteren Leute haben sich wahnsinnig gefreut." Die Kinder hatten nur noch eine Bitte: "Aber du kommst morgen trotzdem, ja?" Der Weihnachtsmann antwortet: "Aber natürlich."