In der Rudolstädter Stadtkirche erklingen am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr die Kantaten I-III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsoratorium in Rudolstadt

Wie Kirchenmusikdirektorin Katha Bettenhausen mitteilt, hat der Oratorienchor Rudolstadt unter ihrer Leitung seine Proben seit Anfang November geöffnet und zahlreiche Interessierte zum Mitsingen gewinnen können.

Solisten an diesem Abend sind Reglint Bühler (Sopran), Thomas Riede (Altus), Kristian Sørensen (Tenor) und Matthias Dill (Bass). Als langjähriger Partner des Chores musizieren die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt.

Weihnachtsoratorium am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Stadt- kirche in Rudolstadt; Eintrittskarten sind am Veranstaltungstag ab 17 Uhr an der Abendkasse erhältlich.