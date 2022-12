Weihnachtsoratorium in Rudolstadt: Markante Paukenschläge und ausdrucksstarke Stimmen

Die festlich erleuchtete Lutherkirche in Rudolstadt während der Aufführung des Weihnachtsoratoriums am dritten Advent.

Rudolstadt. Oratorienchor in Rudolstadt überzeugt mit klangvollen Darbietungen. Konzert musste aus technischen Gründen in die Lutherkirche verlegt werden.

Der Oratorienchor der Kantorei Rudolstadt brachte am vergangenen Sonntag in der Rudolstädter Lutherkirche nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach (1685-1750) unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen wieder zur Aufführung. Es ist nach fast 300 Jahren seiner Entstehung heute das populärste unter den großen vokal-instrumentalen Werken Bachs. Die traditionell seit Jahrzehnten in der Stadtkirche Rudolstadt stattfindende Aufführung des Oratoriums musste aus technischen Gründen in die Lutherkirche verlegt werden. Dies führte sichtbar zu erheblichen Platzproblemen bei den Mitwirkenden. Als Solisten konnten wiederum Reglint Bühler (Sopran), Thomas Riede (Altus), Kristian Sorensen (Tenor) und Roland Hartmann (Baß) verpflichtet werden. Begleitet wurden sie von den Thüringer Symphonikern Saalfeld- Rudolstadt und Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen an der Orgel.

Nach markanten Paukenschlägen und einem trillernden Motiv der Flöten und Oboen sowie den fanfarenhaft einfallenden Trompeten eröffnete der Oratorienchor mit „Jauchzet, frohlocket“ das vorweihnachtliche Konzert. Nach dem festlichen Eingangschor interpretierte Kristian Sorensen (Altus) als Evangelist gut verständlich und gefühlvoll die Weihnachtsgeschichte nach biblischen Texten. Mit seinem weichen und sanften Countertenor gestaltete Thomas Riede sehr stimmungsvoll die Arien „Bereite dich Zion“ und das Schlummerlied „Schlafe, mein Liebster“, in denen er die Koloraturen als Sinnbild überschwänglicher Freude meisterhaft darbot. Mit solistisch-bravourösem Trompetenklang wurde die Baß-Arie „Großer Herr, und starker König“ eingeleitet, wo Roland Hartmann souverän die schwierigen Koloraturen glanzvoll meisterte.

Zusammenklange von irdischer und himmlischer Musik

Sehr emotional und stimmungsvoll gestalteten die Streicher und Flöten (Engeln) sowie Oboen (Hirten) in der Sinfonia den Zusammenklang von irdischer und himmlischer Musik zu Beginn der zweiten Kantate. Im Duett „Herr, dein Mitleid“ in welchem sich die ausdrucksstarken Stimmen von Roland Hartmann und der Sopranistin Reglint Bühler mit den Holzbläsern vereinigten, konnten beide ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Erwähnenswert sei auch das Solo der Konzertmeisterin in der dritten Kantate. Im polyphonen Schlusschor wurde noch einmal deutlich, dass der Oratorienchor, trotz Pause, seine alte künstlerische Leistungsform wieder erlangt hat. Katja Bettenhausen gefiel durch ihre präzise Einsatzgebung und ihr feinfühliges und umsichtiges Dirigat.

Mit lang anhaltendem Beifall bedankten sich die Besucher bei allen Mitwirkenden des vorweihnachtlichen Konzertes.