Weihnachtssingen im Herrenhaus-Gewölbekeller

In der Adventszeit gibt es jährlich eine Chorprobe vom Schmalenbuchner Männerchor im Gewölbekeller im Herrenhaus. Auch am letzten Freitag waren der Einladung des Vereines der Schwarzatal-Freunde 57 Musikinteressierte Katzhütter gefolgt. Ein herrlich geschmückter Gewölbekeller, gutes Essen, Glühwein und weihnachtliche Weisen stimmten auf die Adventszeit ein. Zum Schluss gab es einen gemischten Chorgesang, denn alle Anwesenden stimmten in die Weihnachtslieder mit ein. Vereinsmitglied Regina Kräußel freute sich: „Es war wieder ein gelungenes Treffen und es war schön, einen gemütlichen vorweihnachtlichen Abend bei guter Leine und froher Stimmung zu verbringen.

Der Gewölberaum, so wünschen es sich die Schwarzatalfreunde könnte in Zukunft zum Domizil des Vereins werden. Im Gemeinderat hatte deswegen dessen Mitglied Thomas Tredup im Namen des Vereins angefragt, ob der Verein in Eigenleistung den Raum herrichten und ihn anschließend nutzen könne. Bürgermeister Wilfried Machold zeigte sich gesprächsbereit.