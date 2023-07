Weil er nicht vor Gericht erschien: Haftbefehl gegen Rudolstädter Ladendieb

Rudolstadt Das Schöffengericht wollte gegen den Angeklagten verhandeln, weil er bei der Flucht einen Zeugen weg stieß

Einiges war anders am Donnerstag Morgen im Amtsgericht Rudolstadt - und die Versuchung lag in der Luft, die Festival-Vorbereitungen für so manche Verzögerung verantwortlich zu machen. Warum sich im Treppenhaus eine klar erkennbare Blutspur durch den Flur bewegte, um ausgerechnet vor der Tür der Justiz-Zahlstelle zu enden, bleibt aber offen. Staatsanwalt und Verteidiger hatten sich nach einigen Minuten noch in den Gerichtssaal vorgearbeitet, vom Angeklagten allerdings fehlte jede Spur - und das nicht zum ersten Mal.

Vorführung war nicht zum ersten Mal nötig

Ohne langes Zögern ordnete der Vorsitzende des Schöffengerichts, Andreas Spahn, die polizeiliche Vorführung an, doch das war nicht so einfach, denn auch die Polizei hat schon vorm Höhepunkt noch einiges zu tun. Bis zum Joker, ein Auto aus dem Nachbarlandkreis zu ordern, um einen säumigen Missetäter aus Schwarza zu holen, musste die Eskalation dann doch nicht getrieben werden.

Warum der Rudolstädter Ralf R. (34) vors Schöffengericht musste, hängt mit dem Finale einer Tat am 26. Oktober 2022 gegen 11 Uhr zusammen. Im Edeka-Markt in der Gartenstraße steckte er Lebensmittel im Gesamtwert von 20 Euro in den Rucksack. Das blieb der stellvertretenden Marktleiterin im Büro beim Blick auf die Videoüberwachung nicht verborgen, nach der Kasse forderte sie ihn auf, mit ins Büro zu kommen.

So wird aus einem Diebstahl ein räuberischer

Ralf R. entschloss sich zur Flucht, ein Zeuge stellte sich ihm in den Weg und wurde dabei weggestoßen. So bekam die Alltäglichkeit eines Ladendiebstahl das Adjektiv, räuberisch gewesen zu sein. So steht es in der Anklageschrift.

Das alles ist für Ralf R. kein Neuland: Sein Strafregister reicht inzwischen ein ganzes Jahrzehnt zurück. 2013 begann sie mit einem Urteil des Amtsgerichts Hof, das ihn wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilte. Diebstahl, Drogendelikte, Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit unversicherten Fahrzeugen, die ganze Skala der Kleinkriminalität deklinierte er seitdem durch.

Nächster Verhandlungstermin dürfte klappen

Doch auch eine Stunde nach dem eigentlich geplanten Verhandlungsbeginn war sein Platz im Gerichtssaal leer und zugleich offen, ob die Polizeibeamten den Angeklagten antreffen würden. Relativ eindeutig aber schließlich die Reaktion der Justiz: Wer nicht erscheint und auch nicht vorgeführt werden kann, gegen den ergeht Haftbefehl und die sogenannte Hauptverhandlungshaft, die die Verfügbarkeit des Angeklagten sicherstellt, bis ein neuer Termin gefunden wird. Beim Schöffengericht Rudolstadt dürften bei der aktuellen Auslastung gern einige Wochen ins Land gehen.

*Name geändert