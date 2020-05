Die Abgeordneten Albert Weiler (MdB, links) und Maik Kowalleck (MdL, rechts) mit ihrem Parteifreund Siegward Franke vom Thüringer Waldverein am Leipziger Turm in Schmiedefeld.

CDU-Politiker Weiler und Kowalleck fordern zügige Öffnung von Gaststätten

Den Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und den Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (beide CDU) erreichen nach eigenen Angaben immer mehr Hilferufe aus der heimischen Wirtschaft. In einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung fordern sie jetzt eine zügige Öffnung von Gaststätten.

„Egal ob per Mail, Brief, Telefon oder persönlich, die Unternehmen treten an uns heran und berichten von ihren Problemen. Viele sind massiv angeschlagen und wollen eine Perspektive. Die Bandbreite der betroffenen Branchen ist dabei sehr umfangreich. Von touristischen Einrichtungen und dem Handwerk, über das Industriegewerbe und das Gastgewerbe bis hin zu Fitnessstudios; es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht unter den Belastungen leidet“, fasst Weiler die Situation zusammen. Auch der Bevölkerung gehe allmählich das Verständnis für Auflagen, Maßnahmen und Zeitpläne verloren.

Von der Landesregierung wird ein Fahrplan gefordert

Weiler und Kowalleck fordern von der Landesregierung einen Fahrplan, der Risiken abwägt, aber Bürgern und Unternehmen auch klare Gestaltungsräume eröffnet. Aus ihrer Sicht ist es völlig unverständlich, dass Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Gaststätten, Cafés, Pensionen und Hotels erst nach Christi Himmelfahrt wieder öffnen will. Damit bräche dieser Branche nach Ostern ein weiterer umsatzstarker Familienfeiertag weg.

„Unsere Gastronomie hier im ländlichen Raum lebt gerade von solchen Ereignissen. Am Himmelfahrtstag sind normalerweise zahlreiche Familien unterwegs, die in den Gaststätten, vornehmlich in den Außenbereichen, einkehren. Was ab dem 22. Mai unter Wahrung der notwendigen Verhaltensregeln erlaubt sein soll, sollte doch auch ein paar Tage früher möglich sein“, betont Kowalleck. Zielführend sei, parallel zur niedersächsischen Lösung ab 11. Mai Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen zu lassen, heißt es abschließend.