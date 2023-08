Weiterbildung für das Netzwerk Prävention und Gesundheitsförderung in Saalfeld-Rudolstadt

Mitglieder des Netzwerkes „Prävention und Gesundheitsförderung“ trafen sich am Mittwoch in der Schlosskapelle im Saalfelder Landratsamt erstmals zu einer Weiterbildung.

Saalfeld. Bei der Weiterbildung ging es um das Kernthema Resilienz und Ressourcenstärkung.

Mitglieder des Netzwerkes „Prävention und Gesundheitsförderung“ trafen sich am Mittwoch in der Schlosskapelle im Saalfelder Landratsamt erstmals zu einer Weiterbildung. Dabei ging es um das Kernthema Resilienz und Ressourcenstärkung.

Mit Professorin Constanze Winkelmann aus Dresden konnte Anna Dawedeit, Gesundheitsmanagerin des Gesundheitsamtes, eine hochkarätige Referentin gewinnen. Die Diplom-Psychologin, Coachin und systemische Beraterin unterrichtet an der Berlin Medical School. In dem ganztägigen Seminar beschäftigte sie sich in vier Modulen mit den Herausforderungen und Risiken für die psychische Gesundheit und stellte Coping-Strategien zur Bewältigung konfliktreicher Situationen vor. Schließlich behandelte sie, was Resilienz und Ressourcenstärkung bewirken können und welche gesundheitsfördernden Maßnahmen möglich sind.

„Als Multiplikatoren haben die Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner täglich mit belastenden Situationen zu tun. Ziel dieser Weiterbildung ist es, besser mit diesen Situationen umgehen zu können, ein Bewusstsein für die verfügbaren Ressourcen zu schaffen und auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen zu achten“, beschreibt Anna Dawedeit das Ziel der Zusammenkunft. „Denn um die Zielgruppen besser unterstützen zu können, müssen wir zunächst die Multiplikatoren stärken“, ergänzt sie.

Dawedeit hatte das Weiterbildungsangebot im Rahmen des Projektes „Kommunaler Strukturaufbau“ organisiert. Das Weiterbildungsangebot kam bei den Netzwerkmitgliedern sehr gut an. Mehr als 30 Personen hatten sich zur Veranstaltung angemeldet. Geplant ist, auch im nächsten Jahr eine Weiterbildung anzubieten. Das Thema soll beim nächsten Netzwerktreffen abgestimmt werden.