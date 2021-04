Weiteres Testzentrum öffnet in Rudolstadt

Rudolstadt. Bürger werden in der Rudolstädter „Glocke“ gecheckt

Ein weiteres Corona-Bürgertestzentrum wird am heutigen Donnerstag, 22. April, in Rudolstadt eröffnet. Untergebracht ist es in der „Glocke“ in der Jenaischen Straße 1. Das teilte Susann Beutler, Geschäftsführerin vom Diakonieverein Rudolstadt, mit. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche kostenlos auf Covid-19 testen lassen.

Auch Firmen können ihre Mitarbeiter kostenpflichtig gegen Rechnung für 25 Euro im Bürgerzentrum testen lassen. Es wird gebeten, sich dafür anzumelden bei Julia Hagelmoser, Telefon: 03672/43790. Das Bürgertestzentrum darf nur mit medizinischer Maske betreten werden. Die Tests werden durch geschultes Fachpersonal der Diakonie durchgeführt.

geöffnet: Mo/Mi/Fr 12-17 Uhr, Di/Do 10-17 Uhr, Jenaische Str. 1, Rudolstadt