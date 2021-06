Ein wiederverwendbarer Thermobecher und zig Pappbecher to go.

Weniger Einweg: Saalfeld will Verpackungsmüll minimieren

Saalfeld. Die Stadt Saalfeld unterstützt lokale Gastronomen bei der Beschaffung von mehrfach verwendbaren Behältnissen.

Unnötiger Müll bei „Take-Away“-Angeboten soll in Saalfeld künftig vermieden, wertvolle Ressourcen sollen somit geschont werden. Deshalb will die Stadt die lokale Gastronomie bei der Einführung und Verwendung von Mehrweglösungen im Außer-Haus-Geschäft unterstützen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

„Die Pandemie hat im Bereich Außer-Haus-Geschäfte allerdings – aus nachvollziehbaren Gründen – dazu geführt, dass der ohnehin bereits extrem hohe Verbrauch von Einwegverpackungen erneut immens gestiegen ist“, erklärt David Theobald, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik.

Aufgrund dessen und mit Blick auf die im Bundeskabinett beschlossene Novellierung des Verpackungsgesetzes, die etwa besagt, dass ab dem Jahr 2023 eine Mehrwegvariante ohne finanziellen Mehraufwand im Außer-Haus-Geschäft der Gastronomie angeboten werden muss, beabsichtigt Saalfeld, diesem vermeidbaren Verpackungsmüll bereits jetzt entgegenzutreten, indem sie die Verwendung von Mehrweggeschirr im Außer-Haus-Geschäft unterstützt.

Um den Aufwand für die Gastronomen in dieser aktuell schwierigen Zeit gering zu halten, bietet die Stadtverwaltung an, in Vorleistung zu gehen, Mehrwegbehältnisse zu beschaffen und diese ohne Aufpreis weiterzureichen.