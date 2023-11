Wenn der Apfel krank macht: Allergietest in Königsee möglich

Königsee. Pomologe bringt vier Apfelsorten zum Testen mit. Der Test ist im Grunde ganz einfach: Reinbeißen und schauen, was passiert.

Äpfel sind gesund, das weiß jedes Kind. Sie haben viele Vitamine und Mineralstoffe, wenig Kalorien und schmecken gut. Doch nicht jedem bekomme auch der Genuss der Frucht, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es gibt immer mehr Menschen, die reagieren allergisch auf Äpfel“, sagt Pomologe Hans-Jürgen Mortag aus Rottenbach. Die Folge seien tränende Augen, Juckreiz, ein pelziges Gefühl auf der Zunge, mitunter auch Atemnot.

Die Wissenschaft habe einen Zusammenhang zwischen Polyphenolen, einem sekundären Pflanzenstoff, der in Obst und Gemüse enthalten ist, und allergischen Reaktionen nachgewiesen. „Je mehr Polyphenole enthalten sind, um so weniger Anfälligkeit auf Allergien besteht. Äpfel sind gesünder, je mehr Polyphenole sie haben“, so der Fachmann.

Interessierte können vier Apfelsorten testen

Hans-Jürgen Mortag bietet zusammen mit der Initiative des regionalen Streuobststammtisches und in Kooperation mit der Park Apotheke diese Woche in Königsee einen Allergietest an. Am 8. und 9. November in der Zeit von 9 bis 15 Uhr können Interessierte testen, ob sie auf Apfelgenuss allergisch reagieren. Dafür bringt Hans-Jürgen Mortag vier Apfelsorten mit: Carola, Spartan, Gascoynes Scharlachroter und Gelber Köstlicher.

Der Test ist im Grunde ganz einfach: Reinbeißen und schauen, was passiert. red

Der Test kann anonym erfolgen oder dokumentiert werden, dann bekommen die Teilnehmer einen Nachweis. Bezahlen muss man nichts, der Test ist kostenfrei.