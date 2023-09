Wenn die Bibliothek in Bad Blankenburg zum Festplatz wird

Bad Blankenburg. Kunstkreis und Bibliothek blicken auf ein gelungenes Bibliotheksfest zurück.

Die kleine Bibliothek in Bad Blankenburg hat am vergangenen Mittwoch ein tolles Bibliotheksfest gefeiert. „Wir wollen uns gern auf diesem Weg bedanken, dass so viele Leute, vor allem auch Kinder den Weg zu uns gefunden haben, ebenso bei unseren fleißigen Helfern!“, wird Ines Richter im Namen von Bibliothek und Kunstkreis Bad Blankenburg in einer Pressemitteilung zitiert.

Es gab an diesen Tag sehr viel zu erleben. Glückswürmchen mit kleinen Botschaften säumten den Weg zwischen Kunstkreis und Bibliothek, die darauf warteten, von ihren Besitzern gefunden zu werden. Bunte Glitzertattoos waren an diesem Tag der Hit, Kinder wurden in kleine Löwen mit bunten Farben verwandelt, große Türme aus Ankerbausteinen entstanden in der Bibliothek und im Kunstkreis fand unter einen großen Zelt eine spannende Lesung statt. Für die musikalische Umrahmung des Festes war ebenfalls gesorgt.

Große Freude bereitete allen auch der Besuch der Lavendelkönigin Anastasia. Ines Richter: „Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Sponsoren, welche uns ermöglicht haben, kleine Wundertüten für unsere Besucher zu füllen“, so Ines Richter abschließend. red