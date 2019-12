Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn zum Krippenspiel Darsteller aus der Schweiz anreisen

Wer ein Gespür für den Lauf des Lebens und den Lauf der Dinge bekommen will, der setze sich am Heiligen Abend in die kleine romanische Saalkirche zu Rödelwitz und unterhalte sich mit Pfarrer Andreas Thiel. In 45 Minuten gibt es Werden und Vergehen, Hirten und Engel, Musik und Gebet, Zusammenhalt und Dankbarkeit.

Elf Gottesdienste am Heiligen Abend im Pfarramtsbereich

Rödelwitz, so erzählt es der Geistliche, sei kurz nach der Wende mal der kinderreichste Ort im Altkreis Rudolstadt gewesen. Heute leben in dem Flecken im Hexengrund noch um die 80 Seelen. Die Kinder von damals sind in alle Welt verstreut. Zu Weihnachten kehren sie heim zu ihren Vorfahren, so wie es überall in Thüringen geschieht in diesen Tagen. Mit bringen sie ihre eigenen Kinder, die nun gemeinsam mit den Ort Gebliebenen das Stück von der Geburt Jesu aufführen. „Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht und das Krippenspiel in kurzer Zeit einstudiert haben. Die Darsteller kamen teilweise aus der Schweiz“, sagte Pfarrer Thiel am Ende des Gottesdienstes.

Moderne Technik in Zeutsch genutzt

Es war der erste von dreien, die er am Heiligen Abend hielt. Seine Frau, Pastorin Jutta Thiel, hatte ebenfalls drei, elf Gottesdienste gab es an dem Tag im Pfarramtsbereich Heilingen-Uhlstädt. Zehnmal übten Gemeindeglieder und Gäste das Krippenspiel ein. Eine moderne Variante unter Nutzung neuer Technik wurde in Zeutsch gezeigt.

In Rödelwitz war alles wie immer. Ein kleiner aber feiner Posaunenchor, eine Erzählerin auf der Kanzel, drei kleine und ein großer Engel, drei Hirten, Maria und Joseph, der Rest der Gemeinde als vielstimmiger Chor im Kirchenschiff und auf der Empore. „Es ist ein Ros’ entsprungen“. In Rödelwitz ist es ein ganzer Strauß.