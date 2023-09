Wer isst, muss vorher anbauen - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz wagt sich in Sachen regenerativer Energien aus der Deckung

Ich höre sie, die wackeren Verteidiger landschaftlicher Schönheit im Thüringer Wald. Mannhaft - es sind wirklich selten Frauen - verteidigen sie am Stammtisch das Aussehen der Gegend: Wenn die Ökos aus der Stadt Windräder wollen, dann sollen sie die gefälligst auf ihre Marktplätze stellen und nicht in unseren Wald! Schließlich wird der Strom dort gebraucht! Was für Windräder, für die eigens das Wort Spargel zum Schimpfwort degradiert wurde, gilt, das trifft wohl auch mehr und mehr die größeren Flächen mit Solarmodulen zu. Verspiegelung - das wird sicher bald erfunden.

So kann man argumentieren. Die Sache mit dem Energieverbrauch hat natürlich einen Bumerang-Effekt, denn auch auf dem Land wird Energie gebraucht. Dass der Strom wirklich aus der Steckdose kommt und nicht von einem wie auch immer gearteten Kraftwerk, bleibt halt ein Kindermärchen.

Der quasi immer funktionierende Hebel ist ein anderer: Wenn Bürger, die 1000 Euro in so ein Projekt investieren, im Jahr die Ausschüttung überweisen bekommen, wird aus großer Ablehnung dann doch eher friedliche Koexistenz. Vom guten Gefühl, der Erderwärmung entgegen zu wirken, ganz zu schweigen…

Hatte ich schon erwähnt, dass ich das Windrad zwischen Lichtenhain und Oberweißbach für ein prima Symbol halte? Ich kenne keinen, den es stört.