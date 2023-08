Wer wird die Saalfelder Leseratte des Jahres?

Saalfeld. Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld sucht leselustige Kinder

Das Sommer-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ ist wieder gestartet. In der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld wurden am 4. Juli 2023 die diesjährigen sechs Buchtitel vorgestellt – im Beisein von Schülerinnen und Schülern der Staatlichen Regelschule „Geschwister Scholl“.

„Mit dem Sommer-Leseprojekt wollen wir Kinder und Jugendliche zum Lesen animieren. Lesen ist wichtig, denn es erweitert den Wortschatz, die Rechtschreibung, die Fantasie und das Vorstellungsvermögen“, sagte Bibliotheks-Mitarbeiterin Manuela Stopp bei der Präsentation des diesjährigen Lese-Projektes.

Die kleinen Leseratten können sich von sechs vorgegebenen Buchtiteln ein oder mehrere aussuchen, bis zu den Herbstferien lesen und dazu verschiedene Fragen in einem Lösungsheft beantworten. Am Ende reichen sie das Heft in der Saalfelder Bibliothek ein. Damit nehmen sie an der Verlosung teil. Diese Bücher können gelesen werden:

1. „Chaoskrümel & Nervensäge – Die Hühner sind los!“ von Tina Napola, Sinikka Napola und Salla Savolainen,

2. „Das Schloss der Smartphone-Waisen“ von Salah Naoura,

3. „Elli und der Spion der Lüfte“ von Karen Owen,

4. „Kiosk, Chaos, Canal Grande“ von Edgar Rai,

5. „Grüner wird’s nicht - Der Sommer, in dem ich die Welt rettete“ von William Sutcliffe und

6. „Das große Buch vom Essen“ von Ola Woldańska-Płocińska.

Das Lösungsheft muss bis zum 30. September in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld abgegeben werden. Das Abschlussfest findet am 12. Oktober statt. Interessierte erhalten Bücher und Lösungsheft in der Hauptstelle Markt 7, Zweigstelle Gorndorf und Zweigstelle Schmiedefeld.