Wer wird Ortsmeister? Bad Blankenburg und Unterwellenborn im Halbfinale

Bad Blankenburg/Unterwellenborn. Ortsmeisterschaften 2023: Jetzt kann abgestimmt werden.

Wer wird TA-, OTZ- und TLZ-Ortsmeister 2023? Die Thüringer Ortsmeisterschaften laufen und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist diesmal sogar mit zwei Orten vertreten: Bad Blankenburg und Unterwellenborn sind im Halbfinale. So präsentieren sich die Orte:

Bad Blankenburg:„Als Kurort ist Bad Blankenburg landschaftlich reizvoll eingebettet und über allem thront die einzige Königsburg in Thüringen, die Burg Greifenstein. Bad Blankenburg ist ein spannender und bevorzugter Wohn- und Erholungsort. Das wildromantische Schwarzatal mit dem historischen Chrysopraswehr und das Rinnetal laden schon seit Jahrhunderten zum Wandern ein. Als Lavendelstadt mit Lavendelkönigin wird der Tradition des Lavendelanbaus seit 1997 mit einem großen Lavendelfest gedacht.“

Das Preisgeld würde für Jugendprojekte, den ein oder anderen zusätzlichen Mülleimer und weitere Sitzmöglichkeiten zum Verweilen in der Stadt genutzt werden.

Unterwellenborn: „Unterwellenborn ist eine Gemeinde im Landkreis Saalfeld Rudolstadt, sie ist bekannt für das Stahlwerk, in dem über 500 Mitarbeiter in 4 Schichten arbeiten. Ebenfalls ist der Kulturpalast eine Attraktion, in der viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Des Weiteren hat die Gemeinde ein anschauliches Sportzentrum, wo der SV Stahl zuhause ist, 7 verschiedene Sportarten werden dort ausgeübt. Im letzten Jahr feierte man viele sportliche Erfolge, unter anderem den Thüringen-Landesmeister-Titel der Ü35 in der Abteilung Fußball, auch im Bogensport konnte man den Landesmeister Titel abräumen.“

Fußball in Unterwellenborn. Foto: Peter Scholz

Unterwellenborn würde das Preisgeld in Sportvereine investieren. Jede einzelne Sportart brauche Förderung in ihrer Abteilung für neue Geräte oder Trikots. Ebenfalls soll eine neue Musikanlage angeschafft werden, um bei Veranstaltungen moderieren zu können.

Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte wird 3000 Euro bekommen, 2000 Euro gibt es für den dritten Platz und über jeweils 1000 Euro können sich Platz vier und fünf freuen.

Abgestimmt werden kann bis zum 6. August (23.59 Uhr) ausschließlich über die Aktionsseite: www.otz.de/ortsmeister.