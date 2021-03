Werbering gegen neue Pläne für Saalfelds Bahnhofsbrache

Die Saalfelder Bahnhofsbrache mit Aufstellern in Fischform zur optischen Retusche.

Saalfeld. Schreiben an die Stadträte: Klare Ablehnung des Kompromiss-Vorschlages von Rathausspitze und Investor.

Die Debatte um die Bebauung der Saalfelder Bahnhofsbrache flammt wieder auf: Viereinhalb Monate nach Bekanntwerden einer neuen Übereinkunft zwischen der Stadtverwaltung und dem Investor Josef Saller zum Bau eines Supermarktes und eines Bio-Frischemarktes auf der Brachfläche am Bahnhof hat der Saalfelder Werbering e.V. in einem Schreiben an die Stadträte dazu Stellung bezogen.