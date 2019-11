Unternehmenstalk in Rudolstadt: „Werden Sie ein streitbarer Friedensstifter“

Mit dem Format „Faktor A - Business Talk“ hat die Agentur für Arbeit eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich in erster Linie an Unternehmer richtet. Im weitesten Sinne an alle „die etwas bewegen wollen - im Unternehmen, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft insgesamt“, wie es in der Einladung hieß. Das große Thema: „Schatzsuche! Personal finden - Mitarbeiterpotenziale nutzen“.

Optimismus und Wertschätzung

Am Mittwochnachmittag waren etwa 80 Gäste der Einladung zu einer solchen Veranstaltung in den Rudolstädter Löwensaal gefolgt. Für den unterhaltsamen Part zum Einstieg und am Ende sorgten die kabarettistischen Auftritte des „Unternehmenstheaters“. Den Impulsvortrag hielt Mike Fischer, Fahrschulunternehmer aus Gera und Autor des Buches „Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Vom Egoismus zum Wir“. Auch er war, so hörten es die Gäste, am Anfang seiner Karriere einer dieser Chefs, die sich als „eierlegende Wollmilchsau“ verstanden haben. Morgens der Erste, abends der Letzte, immer für alles verantwortlich. Bis ein Umdenken einsetzte. „Du musst neu denken. Du musst deine Mitarbeiter stärker machen, als du es je sein kannst“, so seine Botschaft. Drei Tipps hat er an die Runde. „Erstens: Schaffen Sie eine Plattform, auf der die Mitarbeiter ihre Ideen einbringen können. Wir nennen es Umdenkwerkstatt. Zweitens: Fragen Sie sich: Was haben Sie getan, damit die Mitarbeiter wissen, warum sie ausgerechnet in Ihrem Unternehmen arbeiten. Und Drittens: Zeigen Sie den Mitarbeitern, dass alle in einem Boot sitzen. Werden Sie ein streitbarer Friedensstifter“. Wie das in der Praxis aussieht und worauf Unternehmer vor Ort bei der Personalsuche setzen, dafür standen im Anschluss Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, und Tobis Jahn, Juniorchef der Firma Jahn GmbH aus Bad Blankenburg, Moderator Didi Bujack Rede und Antwort. „Die Mitarbeiter mit einbeziehen und sie fragen: Wie würden Sie das denn machen?“, sagte Yvonne Wagner. Allerdings bleibt es am Ende ihr Job zu entscheiden, was machbar ist und sich rechnet. Selbst ausbilden ist in ihrem Unternehmen die Ausnahme. „Wir werden eher gefunden, oder wir suchen über Ausschreibungen und Social Media Kanäle. Wichtig ist, dass es passt“, ergänzte sie. Ausbauen wollen die Feengrotten ihre Aktivitäten auf Youtube. „Wir wollen mehr Videos drehen und dort einstellen. Deshalb bekommt eine Mitarbeiterin jetzt eine Kamera-Schulung.“ Bei der Jahn GmbH setzt man auf Optimismus, Wertschätzung sowie Fördern und Fordern. „Wir können uns oben abstrampeln wie wir wollen, wenn die Mitarbeiter nicht mitziehen, nützt das gar nichts“, so der Juniorchef. Bei der Fachkräftegewinnung stehen Ausbildung und Qualifikation im eigenen Unternehmen ganz oben an. „Dazu müssen wir mit vernünftiger Unternehmenskultur die Aufmerksamkeit finden. Manchmal gibt es auch den einen oder anderen Glückstreffer beim Personal, wenn sich jemand verändern will oder ein Mitbewerber sich verkleinert oder vom Markt verschwindet“, sagt er. Wie die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit klappt und welche Möglichkeiten es gibt, Qualifizierungsmaßnahmen zu fördern, informierte Weiterbildungsberater Sven Güttler. „Oftmals wissen Arbeitgeber gar nichts vom Weiterbildungsinteresse ihrer Mitarbeiter“, so seine Einschätzung.

Als Betrieb sexy sein

Die Reaktionen im Publikum auf die Veranstaltung waren unterschiedlich. Dass ein solches Podium angeboten wird, auch in dieser unterhaltsamen Form, wurde allgemein begrüßt. Allerdings wünschte sich mancher im Saal mehr konkrete Tipps. Einen hatte Mike Fischer am Ende noch parat: „Gründen Sie eine Whatsapp-Gruppe mit ihren Mitarbeitern und stellen sie dort eine einzige Frage: Warum lohnt es sich, bei uns zu arbeiten? Die Antworten stellen Sie bei Facebook ein. Sie glauben nicht, wie viele Bewerbungen sie dann haben. Sie müssen als Betrieb sexy sein. Ihre Multiplikatoren sind ihre Mitarbeiter“.