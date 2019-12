Eine Besucherin betrachtet Exponate der Werkschau von Kerstin Hoffmann im TITK in Rudolstadt-Schwarza.

Rudolstadt. Noch bis Februar 2020 ist die Ausstellung einer Rudolstädter Malerin in der Galerie des Forschungsinstituts in Volkstedt zu sehen.

Werkschau von Kerstin Hoffmann im TITK in Rudolstadt

Mit ihrer 16. Werkschau ist die Künstlerin Kerstin Hoffmann derzeit im Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) zu erleben.

Die Enkelin des Rudolstädter Künstlers Fritz Müller fand in der Porzellanmalerei ihren Traumberuf. Doch mit der deutschen Wiedervereinigung kam bald das Aus für ihre Passion. Seitdem widmet sie sich ganz der Öl-Malerei, die durch ihren Beruf vernachlässigt war. Ihre erste Exposition als freischaffende Malerin fand so 2013 im Saalfelder Schloss statt. Auf ihren wetterfest bemalten Regenschirmen sind beispielsweise die „Heidecksburg“, „Mäuse im Käse“ oder „Segelschiffe bei Vollmond“ verewigt – die Fantasie scheint grenzenlos.

Eigene Porzellan-Schmuck-Kollektion kreiert

Ihre Bild-Arbeiten jedoch überdauern Generationen. „Es gibt diejenigen, die das Können schätzen und den Aufwand erkennen, der in meinen Gemälden liegt und sich daher für ein solches Werk entscheiden,“ sagt die Künstlerin. Auch werden ihr Porträt-Arbeiten anvertraut. Tier wie Mensch. „Ein in Öl gefasstes oder gezeichnetes Porträt ist doch etwas Besonderes; ein Foto kann jeder.“ Der Kauf eines Werkes sei die Anerkennung die sich wohl jeder Maler wünsche.

Seit kurzem hat Kerstin Hoffmann eine Porzellan-Schmuck-Kollektion kreiert und in reiner Handarbeit gefertigt. „Trage ich meinen Schmuck, werde ich oft auf diesen angesprochen. Es erzeugt jedesmal Erstaunen, wenn ich erkläre, woraus er ist. Wo es den wohl zu kaufen gäbe, ist die Folgefrage“, erzählt sie. Dank einer Vitrine können die Unikate nun auch im Institut gesehen werden.

Noch bis Februar 2020 ist die Ausstellung der Rudolstädter Malerin in der Galerie des Forschungsinstituts in der Breitscheidstraße in Rudolstadt-Volkstedt, zu sehen. Sie umfasst Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Schmuck und Design-Regenschirme sowie den Malerei-Kalender „Mein Rudolstadt“ für 2020.