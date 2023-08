Werner Thomas übt Kritik an Verschiebung einer Kreis-Ausschusssitzung

Rudolstadt/Saalfeld. AfD-Antrag zur Straße am Hohenwartestausee muss nun warten

Kritik am Verschieben einer ursprünglich für Ende August geplanten Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung gibt es von Kreistagsmitglied Werner Thomas (AfD-Fraktion). Der Ausschussvorsitzende Sebastian Heuchel (SPD/BI/Grüne) hatte das Zusammenkommen „mangels Beratungsmasse“ abgesagt und für Ende Oktober neu angesetzt.

Der Rudolstädter und Ex-Landrat Werner Thomas hält die Begründung der Terminabsage für „perfide“, weil es mit dem in den Ausschuss verwiesenen AfD-Antrag zur Wiederherstellung der abgewidmeten L 1100 am Hohenwartestausee einen Beratungsgegenstand gebe. Wörtlich schreibt Thomas: „Wenn Sie immer noch ratlos sind, warum die Wählerumfragen zugunsten der AfD ausgehen, dann schauen Sie auf den durch Ihr Schreiben vom 21.7.23 geschaffenen Grund. Wenn Sie meinen, daß Ihre Verhöhnung der Prinzipien der Demokratie die Wähler nicht merken, kann das sein – muß es aber nicht, wie die Ergebnisse zugunsten der AfD zeigen.

Die Begründung Ihrer Terminabsage ist perfide und erinnert ebenso wie so vieles andere in den letzten zehn Jahren von mir Beobachtete an die Methoden der SED in der DDR“, so der inzwischen knapp 70-jährige Kommunalpolitiker.