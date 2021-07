Westschule in Rudolstadt erhält Sprint- und Sprunganlage

Rudolstadt Für den Unterricht in leichtathletischen Disziplinen entfällt ab sofort der zeitaufwändige Weg in das städtische Stadion

An der Grundschule Rudolstadt-West wurde in dieser Woche eine neue Sprint- und Weitsprunganlage übergeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Aschebahn mit drei Laufbahnen ist 50 Meter lang. Nötig wurde die neue Anlage, da die alte mindestens 50 Jahre alte Bahn nicht mehr nutzbar war und die Schüler in das städtische Stadion ausweichen mussten.

„Der Weg in andere städtische Sporteinrichtungen ist nicht nur weit, er frisst in erster Linie Zeit, die für den wichtigen Schulsport verloren geht. Es war nun höchste Eisenbahn der Schule eine Laufbahn zurückzugeben“, betonte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Morgen der offiziellen Übergabe.

Finanziert wurde die 32.000 Euro teure Anlage mit Sportfördermitteln des Landes, des Landkreises und des städtischen Haushalts. Nach einem kleinen Programm einer zweiten und vierten Klasse konnten die Bahn und die Sprunggrube von den ersten Läufern eingeweiht werden. Die Anlage steht fortan dem Sportunterricht zur Verfügung.