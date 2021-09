Wetter ist nicht alles

Jens Voigt über Landwirte unter Dauerdruck.

Irgendwas ist immer in der Landwirtschaft. Das Wetter scheint fast nie ideal, dazu das Elend mit Preisen und Kosten. Glückliche Bauern gab es zuletzt in der DDR – aber eigentlich auch nur in der Zeitung.

Alles wie gehabt also, wenn der Kreisbauernchef erneut viel Wasser in den Wein der endlich halbwegs normalen Ernte gießt? Einerseits ja. Der trübe Spätsommer schlägt eben durch auf Erntemengen und Qualitäten, deren preisliche Belohnung immer weiter differiert – meist zum Wohle hiesiger Erzeuger, deren Weizen etwa global verbacken wird.

Wegen der Ernteausfälle wichtiger Erzeugerländer geht der Preis steil nach oben – gut für jene Betriebe, die Glück mit dem Wetter hatten oder eine Trocknungsanlage haben.

Doch es sind eben nicht nur die Launen des Wetters. Befördert von der Politik, hat sich die deutsche Landwirtschaft zur Exportmacht entwickelt, schickt 13 Prozent hier erzeugten Fleisches und ein Zehntel der Milch in die Welt. Bei gleichzeitig steigender Erzeugung weltweit stagnieren die Preise – und geben so Handelsketten Spielraum fürs Preisdumping, während die Kosten für Treibstoff und Dünger nach oben gehen.

So wird trotz Subventionen zum Beispiel profitable Milcherzeugung immer schwieriger. Nein, es ist nicht nur der geizgeile Verbraucher, der den Bauern das Leben schwer macht. Es ist auch ein System, das sich zumindest in Teilen überlebt hat – der Kohleausstieg lässt grüßen.