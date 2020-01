Wetterrückblick: Der Dezember in Saalfeld-Rudolstadt

Wie bei den Verfassern der Berliner Wetterkarte nachzulesen war, wurden allein im Dezember 17 Tiefdruckgebiete getauft. Nur eben Schnee hatten sie bis auf wenige Ausnahmen nicht im Gepäck, und wenn dann in sehr übersichtlichen Mengen.

Drei Anläufe für eine Schneedecke gab es im vergangenen Monat, keiner war von Erfolg gekrönt, letztlich war man wieder froh, wenn es überhaupt etwas weiß war. Mit einer Mitteltemperatur von 0,5 Grad (Abweichung plus 3,3 Grad) war es der drittwärmste Dezember schlechthin, das sagt alles.

Begonnen hatte der Dezember hoffnungsvoll mit zwei Eistagen, nur auch diese blieben bis Jahresende eher die Ausnahme. Hoch Serena zauberte am 4. und 5. zwei strahlend sonnige Tage, der 4. wurde mit der astronomisch möglichen Sonnenscheindauer von 8,0 Stunden der sonnigste Tag des Dezembers.

Abendrot am 30. Dezember bei Neuhaus Foto: Foto: RüDIGER MANIG

Für uns am erheblichsten wirbelten Tief Quentin am 6./7. Dezember mit der größten Tagesniederschlagssumme von 24 Litern Niederschlag pro Quadratmeter, davon kamen sechs Zentimeter als Schnee herunter. Das war der erste Anlauf – welchen Tief Rudi am darauffolgenden Sonntag (stürmischster Tag des Monats) mit Böen der Windstärke 8 und subtropischer Meeresluft sehr schnell zunichte machte.

Den zweiten Anlauf gab es eine Woche später, die Tiefs Toni und Veiko schafften es immerhin, bis zu 24 Zentimeter Neuschnee oben auf dem Bornhügel zu hinterlassen. Zwei einsame Langlaufspuren konnte man sehen, die ersten und bisher einzigen des Winters.

Ab den Mittagsstunden dieses 14. Dezembers jedoch setzte Tauwetter ein, es gab wieder Böen der Windstärke 8 und am Sonntag das Maximum bereits wieder bei plus 5 Grad. Es folgten die wärmsten Tage des ersten Wintermonates.

18. und 20. Dezember waren die mildesten Tage des Monats

An der Westflanke von Hoch Urte wurde in breitem Strome südeuropäische Subtropikluft nach Mitteleuropa transportiert. Der 18. und 20. Dezember mit einer Mitteltemperatur von jeweils 5,3 Grad waren die mildesten Tage des Monats. Bemerkenswert hierbei – seit 1987 gab es nur zwei weitere Tage im Dezember, an denen die Temperatur über die 10-Grad-Marke gestiegen ist.

Der dritte Anlauf kam dann exakt zu Heiligabend – und war ebenso zum Scheitern verurteilt. Natürlich war der mäßige Flockenwirbel mit zwei Zentimetern Neuschnee am Nachmittag vor der Bescherung recht nett, nur war am Morgen danach schon wieder einmal alles Schnee von gestern. Zumindest gab es einen recht versöhnlichen Jahresabschluss mit Hoch Wiltrud mit nachts teilweise mäßigem Frost und tagsüber viel Sonnenschein, es waren sehr schöne Tage, auch wenn der Schnee fehlte. Man musste einfach das Beste draus machen.

Und der 30. Dezember avancierte sogar noch zu „dem“ Fototag des Dezembers. Waren die sich schnell verändernder Luftspiegelungen bei genialer Fernsicht über 150 Kilometer (der Schnee auf dem Brockenplateau war mit bloßem Auge erkennbar) noch etwas für Insider, ebenso die Kelvin-Helmholtz-Wolken am Nachmittag, der Sonnenuntergang mit einem faszinierendem Abendrot ließ wohl keinen unbeeindruckt. Es passte einfach alles und ließ viele Autofahrer zum spontanen Fotografieren anhalten. Kältester Tag mit einer Mitteltemperatur von minus 4,4 Grad war der 28., die tiefste Temperatur kam dann mit minus 7,1 Grad am folgenden Morgen.

Bisher ist kein durchgreifender Winter in Sicht

Im gesamten Monat fielen 136 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, es ist in etwa die Summe des klimatologischen Mittelwertes. Und mit dieser Summe wurde gleichfalls noch das Jahressoll von 1155 Liter erreicht beziehungsweise um 20 Liter pro Quadratmeter übertroffen. Klingt erst einmal recht beruhigend, nur Niederschlagsverteilung war wie im Vorjahr wieder suboptimal. Fünfzig Prozent der Niederschlagsmenge fielen im ersten und in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres.

Und die Aussichten für diesen Januar? Bisher ist kein durchgreifender Winter in Sicht, kein Hoffnungsschimmer in absehbarer Zeit. Im Mittel der letzten 32 Jahre ist mit Beginn der letzten Januardekade zu 63 Prozent mit einer anhaltenden Schneedecke zu rechnen, ab dem 27. Januar steigt diese auf 84 Prozent. Im Klartext heißt das, dass in 27 der vergangenen 32 Jahre oben auf dem Bornhügel eine Schneedecke von mindestens 15 Zentimetern Höhe lag. Die Hoffnung stirbt zulässt.