Saalfeld/Rudolstadt. Der Bau- und Vergabeausschuss schiebt Schulanbau in Uhlstädt, Linkenmühlenbrücke und Erweiterung des Hauses II im Landratsamt an.

Wichtige Beschlüsse für Investitionen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gefasst

Der Ausschuss für Bau und Vergabe des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt hat in seiner Sitzung am vorigen Mittwoch mehrere durch den Landrat eingebrachte Beschlüsse für wichtige Investitionen im Landkreis einstimmig beschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Straßenböschung bei Weischwitz wird saniert

So wurde die Vergabe von Planungsaufträge für den Erweiterungsbau der Staatlichen Grundschule „Heinrich Heine“ in Uhlstädt, den Fahrstuhl an der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf, die Planung für einen Erweiterungsbau am Haus II des Landratsamtes beschlossen. Zudem wurde ein Planungsbüro festgelegt, das die europaweite Ausschreibung für die Linkenmühlenbrücke erarbeiten soll. Schließlich wurde Landrat Marko Wolfram (SPD) ermächtigt, die Vergabe der Bauleistungen zur Sanierung der Straßenböschung an der K154 in Weischwitz vorzunehmen.

Der Neubau der Linkenmühlenbrücke stellt eine große Baumaßnahme dar, für die eine europaweite Ausschreibung erforderlich wird. Die Vergabe von Planungsleistungen muss innerhalb eines dokumentierten Vergabeprozesses erfolgen. Die dafür erforderliche Verfahrenskompetenz soll in Form eines umfassenden Vergabemanagements durch ein externes, erfahrenes Büro abgesichert werden.

Vier neue Räume für die Ganztagsschule

An der Ganztagsschule in Uhlstädt ist der Anbau von zwei Klassenräumen und zwei kleineren Räumen geplant. Der Erweiterungsbau muss baulich in das bestehende Gebäudeensemble eingebunden werden. Für die Turnhalle im Bestand ist es erforderlich, einen zweiten Rettungsweg zu schaffen, der nicht durch das Schulgebäude führt und das sichere Verlassen der Turnhalle außerhalb der Zeiten des regulären Schulbetriebs erlaubt. Die Außenanlage ist so zu überarbeiten, dass durch eine Erweiterung der Spielgeräte ausreichender Ausgleich für die Schüler geschaffen wird. Beschlossen wurde die Vergabe für die Gesamtplanung, die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen die Elektroinstallation sowie für die Statik. Der Fördermittelbescheid für den Anbau war kurz vor Weihnachten im Landratsamt eingegangen. Die Mittel sollen in den Haushalt dieses Jahres übertragen werden.

Verwaltungsbau am Rainweg wird erweitert

Weiterhin beschloss der Ausschuss die Vergabe des Planungsauftrags für den Fahrstuhl an der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf sowie für den Erweiterungsbau am Haus II des Landratsamtes im Rainweg in Saalfeld. Der Kreistag hatte dem Anbau für 32 zusätzliche Räume im Mai vergangenen Jahres zugestimmt.

Die Sanierung der Böschung an der Kreisstraße 154 in Weischwitz ist dringend erforderlich, weil die Straße als Umleitungsstrecke dienen soll, wenn die Gemeinde die Straße in Oberbreternitz bauen will. Mit der Ermächtigung des Landrates könnten die Bauleistungen dann am 18. März vergeben und spätestens ab dem 30. März begonnen werden. Bis Ende Mai soll die Sanierung abgeschlossen sein.