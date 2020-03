Saalfeld/Rudolstadt. Am Mittwoch und Donnerstag geht es in den Rathäusern beider Städte um Haushalt, Regionalentwicklung und neue Bebauungspläne.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtige Ratssitzungen in Saalfeld und Rudolstadt

Wichtige Woche für die Freizeitparlamente im Landkreis: Nachdem sich der Kreistag am Dienstag in den Thüringen-Kliniken trifft, treten am Mittwoch und Donnerstag auch die Stadträte in Saalfeld und Rudolstadt zusammen. Es geht unter anderem um das Regionale Entwicklungskonzept, die Finanzen und neue Bebauungspläne.

22 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil

In Saalfeld treffen sich die im vorigen Jahr gewählten Volksvertreter um 16 Uhr im Bürger- und Behördenhaus am Markt. 22 Punkte stehen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils, anschließend werden 15 Punkte nichtöffentlich erörtert. Thematisch geht es in der Kreisstadt unter anderem um eine neue Entschädigungssatzung der Freiwilligen Feuerwehr und die geplante Umgestaltung des Dürerparks. Gefasst werden sollen Beschlüsse zu den Bebauungsplänen „Gewerbegebiet Eibischbrunnen-Süd“, „Wohngebiet Weinberge“ und „Neue Begegnungsstätte Beulwitzer Straße“.

Neubesetzungen nach Spaltung der AfD-Fraktion

In Rudolstadt, wo die Ratssitzung am Donnerstag 17 Uhr im Rathaussaal beginnt, sind nach der Spaltung der AfD-Fraktion in Alternative für Deutschland (AfD) und Alternative für Rudolstadt (AfR) zunächst eine Reihe von Neubesetzungen in Ausschüssen und Gesellschafterversammlungen zu beschließen. Danach geht es um den Erschließungsvertrag zur Entwicklung des „Wohngebietes Am Rosengraben/Keilhauer Straße“ und Änderungen am Bebauungsplan„Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße“. Beschlossen werden sollen der Haushaltsplan für das laufende Jahr, der Finanzplan und das vorläufige Investitionsprogramm der Stadt.