Wie Azubis in Saalfeld-Rudolstadt für den Klimaschutz sensibilisieren

Saalfeld. Nachhaltigkeitsmanagerin startet Projekt mit Auszubildenden im Landratsamt und Stadt Rudolstadt

„Anwendbares Wissen zum Thema Klimaschutz“ möchte Juliane Corredor Jimenez, Nachhaltigkeitsmanagerin des Landkreises, an die Auszubildenden der Verwaltung vermitteln. Das geht aus einer Mitteilung des Landratamtes Saalfeld-Rudolstadt hervor.

„Kommunale Klimascouts“ heißt das Vorhaben, das jetzt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gestartet ist. Das ursprünglich 2018 als Bundeswettbewerb ins Leben gerufene Projekt gibt es heute so nicht mehr, „aber dafür lokale Azubi-Projekte, die sich eigenständig mit dem Thema Klimaschutz in der Verwaltung beschäftigen“, so Juliane Corredor.

Das Unverständnis über weltweite jahrzehntelange Untätigkeit in Sachen Klimaschutz scheint groß: „Es ist schade, dass generell immer noch so wenig gemacht wird“, sagt eine Teilnehmerin in der Runde. „Das Problem ist schon so lange bekannt und es gibt so viele, auch kleine Dinge, die man ändern könnte, um dem Klimawandel entgegenzutreten“, lautete eine weitere Wortmeldung. Juliane Corredor resümiert nach dem Projektauftakt: „Das Interesse unserer jungen Auszubildenden ist da – dieses Potential müssen wir nutzen und fördern.“

Mit einem praxisbezogenen Projekt sollen die Auszubildenden nicht nur als Akteure, sondern auch als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz gewonnen werden. Den Auftakt bildet ein Workshop zu den Themen Klimawandelfolgen und Klimaschutz in der Verwaltung. Selbstgewählte Projekte der zwölf Auszubildenden werden durch die Nachhaltigkeitsmanagerin fachlich betreut.

Ziel ist es, dass die Azubis ihre Projektidee bis zum Ende des Ausbildungsjahres den Fachabteilungen vorstellen können und Möglichkeiten der Umsetzung ausloten.

In der Vergangenheit nahmen die Azubis der Stadtverwaltung Rudolstadt bereits erfolgreich mit einem Projekt zur Sensibilisierung der Mitarbeiter beim Energiesparen teil. „Wir sind gespannt, welche Themenschwerpunkte die Auszubildenden in diesem Jahr setzen werden“, so Juliane Corredor.red