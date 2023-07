Wie Cumbacher Schüler Fröbel in der Fensternische verewigten

Rudolstadt. Welches Andenken Cumbacher Grundschüler ihren Nachfolgern hinterlassen

Malerisch ging das Schuljahr in der Freien Fröbelschule Rudolstadt-Cumbach zu Ende. Im Rahmen des Schulkonzeptes nach Friedrich Fröbel ist es ein großes Anliegen, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihr Umfeld mitzugestalten und über sich hinauszuwachsen.

In der Projektwoche Ende Juni hat die Klasse 4C, begleitet durch die Saalfelder Künstlerin Sylvia Bohlen, ein Porträt von Fröbel gezeichnet und mit Farben neu in Szene gesetzt. „Unser Fröbel“ ist nun witterungsbeständig und gut sichtbar in einer zugemauerten Fensternische an der Fassade der Grundschule Cumbach angebracht. Somit gestalteten die Kinder nicht nur ihren Abschied, sondern hinterlassen auch ein Andenken und inspirieren neue Schüler dazu, eigene Projekte auf den Weg zu bringen. Nach dem feierlichen Abschiedslied der 4c und der Präsentation des Kunstwerkes „Unser Fröbel“ wurden am 6. Juli zudem die Sieger des Kunstwettbewerbs „Jugendcreativ“ der Volksbank zur Frage „Wie sieht Zusammenhalt aus?“ prämiert.