Wie eine zufällige Entdeckung in Saalfeld zu einer Touristenattraktion wurde

Saalfeld. Saalfelder Lesenswürdigkeiten: Nur einige Jahre nach seiner Entdeckung inspirierte der Märchendom sogar zu einen Bühnenbild

In und um Saalfeld gibt es viel zu sehen und erleben. Nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische können die Saalestadt immer wieder aufs Neue entdecken. In einer kleinen Serie stellen wir „Lesenswürdigkeiten“ vor. Heute erinnern wir an eine erfolgreiche Expedition unter Tage, die eine große Erfolgsgeschichte nach sich zog.

Er ist der Höhepunkt einer jeden Führung durch die Feengrotten und nicht umsonst das beliebteste Fotomotiv. Die Rede ist vom Märchendom mit seiner farbenfrohen Pracht oder seinen schönen Tropfsteinen, in dessen einmaligem Ambiente sich so manches verliebte Paar das Ja-Wort gibt. Vor 110 Jahren, genauer gesagt am 22. Dezember 1913, entdeckte die Expedition des damaligen Besitzers Adolf Mützelberg diese älteste und eindrucksvollste Grotte. Der Berliner Bankier hatte das stillgelegte und fast vergessene Alaunschieferbergwerk eigentlich gekauft, um es als Heilquelle zu nutzen. Nachdem nun aber der Märchendom entdeckt und Begeisterung ausgebrochen war, ließ er den Stollen ausbauen und öffnete ihn für Touristen.

Besucheransturm Pfingsten 1914

Bereits an Pfingsten 1914 strömten die ersten Besucher in Scharen herbei. In den 1920er Jahren war sogar der Sohn Richard Wagners, Siegfried, hier und wurde zu seinem Bühnenbild des „Tannhäusers“ inspiriert. Die Faszination hält bis heute an. Als farbenreichste Schaugrotten der Welt stehen die Feengrotten m Guinnessbuch der Rekorde.

Abgestimmt auf verschiedenste Besuchergruppen werden in den Feengrotten unterschiedliche Führungen angeboten. Für Einsteiger empfehle sich laut Homepage der Feengrotten die „Klassische Führung“, in der die Geschichte der Grube ebenso eine Rolle spielt wie das Leben der Bergarbeiter.

Alles über die geologischen Besonderheiten lernen Gäste in der Führung „Auf den Spuren von Jeremias Glück“.

Eine Zeitreise unternimmt, wer sich mit Grubenlampe und dem Motto „Schicht im Schacht“ unter Tage begibt. Feuerschlagen, Pickern, Bergmannsvesper und Kräuterlikör sind Bestandteile dieses Erlebnisses.

Und auch an die Jüngsten ist gedacht – mit Zwergenumhang und Grubenlampe werden die Kinder ab 4 Jahren in den Stollen geführt und erleben eine spannende Entdeckungstour. Abenteurer ab acht Jahren sind zur Taschenlampentour auf teils unbeleuchtete Strecken eingeladen. red

Mehr Infos zu den Führungen gibt es im Internet unter www.feengrotten.de